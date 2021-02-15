В Бийске установили новые камеры онлайн-наблюдения

Еще три камеры онлайн-наблюдения появилось в Бийске, сообщает газета "Бийский рабочий".

Речь идет об участке улицы Васильева (рядом со зданием № 28), парковке по адресу ул. Короленко, 51, перекрестке улиц Лесная и Митрофанова.

Всего функционируют больше сотни камер. За тем, что происходит в местах, куда направлены объективы, можно следить по ссылке.

На сайте есть отдельные вкладки игровые площадки, река Бия, а также Белокуриха и СОШ №2 в Первомайском.

Ранее amic.ru писал, что "умный" светящийся столб на одном из пешеходных переходов в Бийске получил повреждения от неизвестных.