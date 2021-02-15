14,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 14 207 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 086 090, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидером по суточному приросту остается Москва (+1818), второе место занимает Санкт-Петербург (+1093), третье – Московская область (+801). Алтайский край, где подтвердили 165 новых случая заражения, находится на 22-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали еще 13 935 пациентов, общее число выздоровевших достигло 3 607 036.

Скончались еще 394 человека, всего за время пандемии в России зарегистрировано 80 520 летальных исходов.