Сокращенных сотрудников промпредприятий зовут на работу в Барнаул

Барнаульский завод "Ротор" объявил о готовности принять около 80 сотрудников, которых сокращают на других алтайских предприятиях. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"Рост потребности обусловлен тем, что в настоящее время у завода есть перспективные заказы и план производства на будущее, который должен быть обеспечен, конечно же, квалифицированными рабочими, в первую очередь наладчиками, станочниками, токарями, фрезеровщиками", – объявил начальник бюро технического обучения приборостроительного предприятия.

По его словам, новым работникам гарантируют официальное трудоустройство, полный соцпакет и "белую" зарплату. Кроме того, налажена доставка работников. Например, с сентября курсирует автобус для тех, кто приезжает на работу из Заринского района.

Напомним, более 260 человек будут уволены с трех крупных алтайских предприятий. Официальные заявки на высвобождение штата направили Рубцовский филиал "Алтайвагонзавода", Барнаульский ВРЗ и Бийский олеумный завод. Об этом 10 февраля на пресс-конференции рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.