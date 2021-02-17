Глава алтайского МЧС прокомментировал смертельное ДТП с пожарной машиной

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров на пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о расследовании смертельного столкновения пожарной машины с поездом.

"Это трагедия не только для родственников погибших, но и для нашей системы. Хочу подчеркнуть, что пожарные ехали на пожар для его ликвидации. В настоящий момент проводится расследование компетентными органами и комментировать его я не уполномочен, — заявил Макаров. — Еще раз хочу подчеркнуть, что все ребята наши, которые попали в эту ситуацию, выполняли свой боевой долг и спешили на пожар. Обстоятельства этого дела установят компетентные органы".

Напомним, в июле 2020 года пожарный автомобиль протаранил грузовой поезд на железнодорожном переезде в Тальменском районе. В аварии погибли два человека. Еще двоих с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Предварительной причиной случившегося в ГУ МЧС России по Алтайскому краю назвали неисправность тормозной системы.

Появившаяся в Сети видеозапись, на которой запечатлен момент ДТП, косвенно подтверждает эту версию. На кадрах видно, что автомобиль почти не снизил скорость перед столкновением.