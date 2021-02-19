Ôîòîøîï-ìàñòåð, êîòîðûé ïîêîðèë èíòåðíåò ñâîèìè ðàáîòàìè

31 ãîä íàçàä ìèð óçíàë, ÷òî òàêîå Photoshop. Âåäü 19 ôåâðàëÿ 1990 ãîäà âûøëà ïåðâàÿ îôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ ýòîé ïðîãðàììû. È êàê íå â ýòîò äåíü âñïîìíèòü ñàìîãî ñìåøíîãî ìàñòåðà ôîòîøîïà â èíòåðíåòå. Ãðàôè÷åñêèé äèçàéíåð Äæåéìñ Ôðèäìàí âåäåò àêêàóíò â Twitter, â êîòîðîì î÷åíü îñòðîóìíî "èñïðàâëÿåò" ôîòîãðàôèè îò èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé.
"Ýé, ìîæåøü, ïîæàëóéñòà, ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ÿ ñòîÿë íà Ìàðñå è óêàçûâàë íà Çåìëþ?"
"Äæåéìñ, ìîæåøü ñäåëàòü, ÷òîáû íàøà ïîäðóãà áûëà îäíîãî ñ íàìè ðîñòà?"
"Ñëóøàé, Äæåéìñ, ìîæåøü ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ýòî âûãëÿäåëî êàê ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ? Ñïàñèáî :)"
"Äæåéìñ, ñäåëàé òàê, ÷òîáû ìîÿ ôóòáîëêà âûãëÿäåëà íå òàêîé ìÿòîé".
"Ïðèâåò, ÷óâàê! Ñäåëàé òàê, áóäòî ìîÿ äåâóøêà ïîéìàëà ðûáó!"
"Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ýòà ôîòîãðàôèÿ, íî íå ìîã áû òû ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ïàðåíü ñáîêó íå âûãëÿäåë òàê, áóäòî îí ìî÷èòñÿ íà ñâîèõ äåòåé?"
"Ïðèâåò, Äæåéìñ. Ñäåëàé ìíå, ïîæàëóéñòà, ïëÿæíîå òåëî, êîòîðîå ìîãëî áû ñðàâíèòüñÿ ñ ïðåêðàñíîé ôèçè÷åñêîé ôîðìîé ìîåé æåíû!"
"Ïðèâåò Äæåéìñ! Ñäåëàé òàê, áóäòî ÿ äåðóñü ñ ãóñåì!"
"Äæåéìñ, à ñäåëàåøü òàê, ÷òîáû çà ìíîé åõàë ïîåçä?"
"Ïðèâåò, Äæåéìñ. ß õî÷ó ïîñòàâèòü ýòî ôîòî íà ñâîþ àâàòàðêó, íî ÿ õî÷ó áûòü óâåðåííûì, ÷òî ëþäè áóäóò çíàòü, êòî èç òðîèõ ÿ. ß â ñèíåé ôóòáîëêå"
"Ìîæåøü ïðèôîòîøîïèòü ìîå ëèöî ê ýòîìó òåëó?"
"Ñäåëàé ìîå ëèöî íå òàêèì êðóãëûì!"
"Ïðèâåò, ÿ õî÷ó ñóïåðáîëüøóþ ãðóäü. Ìîæåøü ïîìî÷ü, ïîæàëóéñòà? Ñïàñèèèèáî"
Êîììåíòàðèè