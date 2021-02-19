Ïÿòíèöà, 19 Ôåâðàëü, 06:37

Ðåêëàìà íà ñàéòå

Îïðîñû

Êóäà áû âû ïåðåíåñëè êîëåñî îáîçðåíèÿ ñ ïëîùàäè Ñàõàðîâà?

Ñïåöïðîåêòû

ÖÁ ÐÔ
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Îáü
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Ïðÿìîé ýôèð

Ñëóøàòü ðàäèîñòàíöèè Áàðíàóëà
Ãëàâíîå Íîâûé êîðïóñ ÀëòÃÓÄîïèíãîâûé ñêàíäàë ñ ØóáåíêîâûìÊîðîíàâèðóñ íà Àëòàå
Íîâîñòè

Ôîòîøîï-ìàñòåð, êîòîðûé ïîêîðèë èíòåðíåò ñâîèìè ðàáîòàìè

, ÈÀ "Àìèòåë"
Äíþ ðîæäåíèÿ Photoshop ïîñâÿùàåòñÿ

31 ãîä íàçàä ìèð óçíàë, ÷òî òàêîå Photoshop. Âåäü 19 ôåâðàëÿ 1990 ãîäà âûøëà ïåðâàÿ îôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ ýòîé ïðîãðàììû. È êàê íå â ýòîò äåíü âñïîìíèòü ñàìîãî ñìåøíîãî ìàñòåðà ôîòîøîïà â èíòåðíåòå. Ãðàôè÷åñêèé äèçàéíåð Äæåéìñ Ôðèäìàí âåäåò àêêàóíò â Twitter, â êîòîðîì î÷åíü îñòðîóìíî "èñïðàâëÿåò" ôîòîãðàôèè îò èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé. 

"Ýé, ìîæåøü, ïîæàëóéñòà, ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ÿ ñòîÿë íà Ìàðñå è óêàçûâàë íà Çåìëþ?"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ!

 "Äæåéìñ, ìîæåøü ñäåëàòü, ÷òîáû íàøà ïîäðóãà áûëà îäíîãî ñ íàìè ðîñòà?"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ. Ð§Ð°ÑÑ‚ÑŒ 2!

"Ñëóøàé, Äæåéìñ, ìîæåøü ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ýòî âûãëÿäåëî êàê ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ? Ñïàñèáî :)"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ!

"Äæåéìñ, ñäåëàé òàê, ÷òîáû ìîÿ ôóòáîëêà âûãëÿäåëà íå òàêîé ìÿòîé".

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ. Ð§Ð°ÑÑ‚ÑŒ 2!

"Ïðèâåò, ÷óâàê! Ñäåëàé òàê, áóäòî ìîÿ äåâóøêà ïîéìàëà ðûáó!"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ. Ð§Ð°ÑÑ‚ÑŒ 2!

"Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ýòà ôîòîãðàôèÿ, íî íå ìîã áû òû ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ïàðåíü ñáîêó íå âûãëÿäåë òàê, áóäòî îí ìî÷èòñÿ íà ñâîèõ äåòåé?"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ. Ð§Ð°ÑÑ‚ÑŒ 2!

"Ïðèâåò, Äæåéìñ. Ñäåëàé ìíå, ïîæàëóéñòà, ïëÿæíîå òåëî, êîòîðîå ìîãëî áû ñðàâíèòüñÿ ñ ïðåêðàñíîé ôèçè÷åñêîé ôîðìîé ìîåé æåíû!"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ. Ð§Ð°ÑÑ‚ÑŒ 2!

 "Ïðèâåò Äæåéìñ! Ñäåëàé òàê, áóäòî ÿ äåðóñü ñ ãóñåì!"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ. Ð§Ð°ÑÑ‚ÑŒ 2!

"Äæåéìñ, à ñäåëàåøü òàê, ÷òîáû çà ìíîé åõàë ïîåçä?"

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"Ïðèâåò, Äæåéìñ. ß õî÷ó ïîñòàâèòü ýòî ôîòî íà ñâîþ àâàòàðêó, íî ÿ õî÷ó áûòü óâåðåííûì, ÷òî ëþäè áóäóò çíàòü, êòî èç òðîèõ ÿ. ß â ñèíåé ôóòáîëêå"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ!

"Ìîæåøü ïðèôîòîøîïèòü ìîå ëèöî ê ýòîìó òåëó?"

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"Ñäåëàé ìîå ëèöî íå òàêèì êðóãëûì!"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ. Ð§Ð°ÑÑ‚ÑŒ 2!

"Ïðèâåò, ÿ õî÷ó ñóïåðáîëüøóþ ãðóäü. Ìîæåøü ïîìî÷ü, ïîæàëóéñòà? Ñïàñèèèèáî"

Ð¡Ð°Ð¼Ñ‹Ð¹ ÑÐ¼ÐµÑˆÐ½Ð¾Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ‚ÐµÑˆ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ÑˆÐ¾Ð¿Ð° Ð² Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑˆÐ½ÐµÑ‚Ðµ!

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Â Ãîñäóìå îöåíèëè âîçìîæíîñòü ïåðåõîäà íà ÷åòûðåõäíåâíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ 1
06:01
Øòîðìîâîå ïðåäóïðåæäåíèå îáúÿâèëè â Àëòàéñêîì êðàå 0
23:44
Òàêîé äåíü. Ïåðâàÿ êëÿòâà ïåäàãîãà è ïðèãîâîð ïî äåëó î âçÿòêàõ â îíêîäèñïàíñåðå 0
23:08
Áàðíàóëüöû áîÿòñÿ ïîëó÷èòü êóñêîì ëüäà ïî ãîëîâå 1
22:39
Ñòàëî èçâåñòíî, ãäå ïîõîðîíÿò àêòåðà Àíäðåÿ Ìÿãêîâà 0
22:09
Âèêòîð Òîìåíêî âñòðåòèëñÿ ñ ãëàâîé Ìèíñïîðòà Ðîññèè 2
21:39
"Âèòàñ íà ðàñïåâêå". Áàðíàóëüñêèé çîîïàðê ïîêàçàë ïîþùåãî òèãðåíêà 0
21:15
Æèòåëè Àëòàéñêîãî êðàÿ ïðîãîëîñóþò çà îáúåêòû, êîòîðûå áëàãîóñòðîÿò â 2022 ãîäó 0
20:45
Ñòàëè èçâåñòíû ïîäðîáíîñòè ÄÒÏ ìàðøðóòêè è "Íèâû" íà òðàññå Áàðíàóë – Íîâîàëòàéñê 1
20:11
Â Êðåìëå íàçâàëè äàòó âñòðå÷è Ïóòèíà ñ Ëóêàøåíêî 0
19:41
Äèðåêòîð è òðåíåð ñïîðòèâíîé ñåêöèè â Áàðíàóëå ïðåäñòàíóò ïåðåä ñóäîì 1
19:15
Âîäèòåëü íà÷àë îòìå÷àòü. Â Áîðçîâîé Çàèìêå ïåðåâåðíóëñÿ àâòîìîáèëü 0
18:38
Â Àëòàéñêîì êðàå áåç äîêóìåíòîâ ïðîäëèëè ñîöâûïëàòû ïîðÿäêà 120 òûñÿ÷àì ÷åëîâåê 1
18:11
Ïóòèí îäîáðèë èíèöèàòèâó ÅÐ î çàùèòå ãàðàíòèðîâàííîãî ìèíèìàëüíîãî äîõîäà 0
17:55
Àëòàéñêèå âîåíêîìàòû âûïîëíèëè ïëàí ïî ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó 0
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Àëòàéñêàÿ ëûæíèöà ãîòîâèòñÿ ê ×åìïèîíàòó ìèðà 0
17:27
Òóðèñòè÷åñêèé ïîòîê èç Ðîññèè çà ãðàíèöó ñîêðàòèëñÿ íà 80% â 2020 ãîäó 2
17:14
Àëòàéñêèé êðàé îêàçàëñÿ â ëèäåðàõ ïî êîëè÷åñòâó ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé 2
17:03
"Íå åäó ÿ íè÷åãî ïðîñèòü". Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî îáúÿñíèë ñâîé âèçèò â Ðîññèþ 5
16:53
Ìýðèÿ Áèéñêà ïûòàåòñÿ ÷åðåç ñóä çàùèòèòü ãîðîäñêèå ëåñà îò âûðóáêè ïî òðåáîâàíèþ Ì×Ñ 1
16:41
Îò Êàðàìàçîâà äî Ëóêàøèíà. Ëó÷øèå ðîëè Àíäðåÿ Ìÿãêîâà 0
16:29
"Çäàíèå óëó÷øèò ãîðîä": àðõèòåêòîðû Áàðíàóëà îáñóäèëè áóäóùèé êîðïóñ ÀëòÃÓ 26
16:17
Òðàññû â Àëòàéñêîì êðàå ñíîâà ïåðåêðûâàþò èç-çà âîåííûõ êîëîíí 0
16:05
Íåðåøèòåëüíûé ñîâåòñêèé èíòåëëèãåíò. Êàêèìè ðîëÿìè çàïîìíèëñÿ Àíäðåé Ìÿãêîâ 7
15:50
Öåëè ïîñòàâëåíû. Íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ âêëþ÷èëèñü â ïðîåêò "Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà" 1
15:40
Áàðíàóëåö âûñòðåëèë â êîëëåãó ïîñëå çàñòîëüÿ ïî ñëó÷àþ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà 3
15:28
Îïàñíûé ìóñîð: êóäà ñäàòü èñïîëüçîâàííûå áàòàðåéêè â Áàðíàóëå? 8
15:15
Ìàðøðóòêà ïîïàëà â ÄÒÏ çà Íîâûì ìîñòîì â Áàðíàóëå 2
15:06
Îäèíîêî ñèäÿùåãî íà îñòàíîâêå ïåíñèîíåðà â Áèéñêå íàêàçàëè çà îòñóòñòâèå ìàñêè 35
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Ïåíñèîííûé ôîíä â Àëòàéñêîì êðàå ðåîðãàíèçóþò, à ÷àñòü ìåæðàéîííûõ óïðàâëåíèé óïðàçäíÿò 18
14:42
Ñêîí÷àëñÿ àêòåð Àíäðåé Ìÿãêîâ 10
14:31
Äåìîãðàô íàçâàë ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè ê 2040 ãîäó 3
14:17
Â Áàðíàóëå îñóäÿò ìîøåííèêîâ, êîòîðûå "ðàçâîäèëè" ïîêóïàòåëåé ôèòíåñ-áðàñëåòîâ è ãåéìïàäîâ 0
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"Ìàðèÿ-Ðà" âîøëà â ñïèñîê ëó÷øèõ ðàáîòîäàòåëåé Ðîññèè 10
13:53
Ïî âîñåìü ëåò êîëîíèè: ñóä âûíåñ ðåøåíèå ïî äåëó î âçÿòêàõ â àëòàéñêîì îíêîäèñïàíñåðå 26
13:42
Áþðîêðàòè÷åñêèå ïðåïîíû. Ýêñïîðò êîðìà äëÿ êðåâåòîê èç Ðîññèè ïîä óãðîçîé ñðûâà 4
13:30
×èñëî çàðàæåíèé êîâèäîì â Ðåñïóáëèêå Àëòàé ïðåâûñèëî 16 òûñÿ÷ 0
13:16
Ýêñïåðòû ïîäñ÷èòàëè ñðåäíèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëÿ â Ðîññèè 13
13:05
Îñîáàÿ ïîìîùü: êàê ïðåäïðèíèìàòåëü èç Íîâîàëòàéñêà òðóäîóñòðàèâàåò ëþäåé ñ ñóäèìîñòüþ 2
12:54
Ïðîâåðåíî íà ñåáå. Ãëàâà àëòàéñêîãî Ìèíîáðíàóêè ïåðâûì äàë êëÿòâó ïåäàãîãà 22
12:43
Áàðíàóëüöåâ çîâóò â ðàáî÷èé äåíü íà "Ñïîðòèâíûå âûõîäíûå" 1
12:28
Íàçâàíû ëó÷øèå äëÿ æèçíè ðåãèîíû Ðîññèè 7
12:14
Ãðóçîâèê ñ ïðèöåïîì âûëåòåë íà îáî÷èíó è çàáëîêèðîâàë äâèæåíèå íà Âëàñèõèíñêîé â Áàðíàóëå 15
12:02
Ãäå ó÷àò áèçíåñó: êàê ðàáîòàåò èíñòèòóò äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÀëòÃÒÓ 0
11:46
Áîëåå 42 òûñÿ÷ ÷åëîâåê çàðàçèëèñü êîðîíàâèðóñîì â Àëòàéñêîì êðàå 3
11:41
Ïðîêóðàòóðà îáÿçàëà êîììóíàëüùèêîâ ïðèíîñèòü êâèòàíöèè ÆÊÕ æèòåëÿì Êàìíÿ-íà-Îáè 1
11:29
Â Ìèíñîöçàùèòû Àëòàéñêîãî êðàÿ ïðîïàëî áîëåå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé 13
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Êðóïíûé òîðãîâûé öåíòð ïðîäàþò â Áàðíàóëå çà 200 ìëí ðóáëåé 5
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Îíëàéí äåøåâëå. ÂÒÁ ñíèçèë ñòàâêè ïî êðåäèòó íàëè÷íûìè ïðè îôîðìëåíèè ÷åðåç ñàéò 0

© ÎÎÎ «Àìèòåë», 1999 — 2021
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ "Èíòåðíåò-Ñàéò ÀÌÈÖ.ÐÓ" Ýë № 77-4905 îò 30.10.01 Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ÑÌÈ ÈÀ "Àìèòåë" Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÈÀ ¹ ÔÑ 77 - 78300 îò 15.05.2020 âûäàíî ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ðîñêîìíàäçîð)
Ó÷ðåäèòåëü: ÎÎÎ "Àìèòåë", Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Åëåíà Âèêòîðîâíà Ïàöàð.

Ðîññèÿ, Àëòàéñêèé êðàé, 656049 ã. Áàðíàóë, ïð. Ñîöèàëèñòè÷åñêèé, 109 êàá.305À
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