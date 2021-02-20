Три месяца успеха. На алтайском предприятии подвели первые итоги участия в нацпроекте

На предприятии "Производство силикатного кирпича" подвели промежуточные итоги участия в национальном проекте "Производительность труда". Завершен первый, трехмесячный этап.

При анализе пилотного потока "Оптимизация процесса производства цветного силикатного кирпича" рабочая группа выявила 60 проблем. Таблица сбалансированной работы помогла найти узкие места процесса производства.

На участке прессования цветного силикатного кирпича-сырца сотрудники создают удобное и безопасное рабочее место по системе 5С. Также в работу внедряют производственный анализ, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), инфоцентр участка и генерального директора. Руководитель ежедневно обходит пилотный поток, заполняет чек-лист и составляет протокол. Уже утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока.

На встрече с сотрудниками пилотного потока и рабочей группой руководитель проекта обозначил цели на следующий цикл работы, а директор предприятия отметил результаты проекта. Он также наградил дипломами и ценными подарками активных участников рабочей группы.

В следующий период предстоит работа по снижению времени протекания процесса до 5852 минут, что повлечет рост выработки до 488,98 штуки в час у каждого рабочего, снижению запасов готовой продукции, а также составлению плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.