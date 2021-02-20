Театр юного зрителя загорелся в Сибири

Здание Театра юного зрителя загорелось в Томске. Из учреждения эвакуировали 25 человек, пострадавших нет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, возгорание началось на чердаке в 11:01 по местному времени. Сейчас горит кровля здания, с улицы виден дым, который идет из-под крыши театра. На месте инцидента работают 19 единиц техники и около 70 пожарных.

Как ранее сообщил amic.ru, пять человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения галереи в цеху Норильской обогатительной фабрики. Площадь рухнувших конструкций составляет около тысячи квадратных метров.

Двум людям удалось выбраться самостоятельно, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался.