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Театр юного зрителя загорелся в Сибири

, ИА "Амител"
25 человек эвакуировали, на месте работает около 70 пожарных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Здание Театра юного зрителя загорелось в Томске. Из учреждения эвакуировали 25 человек, пострадавших нет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, возгорание началось на чердаке в 11:01 по местному времени. Сейчас горит кровля здания, с улицы виден дым, который идет из-под крыши театра. На месте инцидента работают 19 единиц техники и около 70 пожарных.

Как ранее сообщил amic.ru, пять человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения галереи в цеху Норильской обогатительной фабрики. Площадь рухнувших конструкций составляет около тысячи квадратных метров.

Двум людям удалось выбраться самостоятельно, четырех спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из спасенных скончался.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.02.2021 14:38
АБОРИГЕН

Аллё гараж! Вам кто заголовки пишет?

20.02.2021 14:39
- гость -

Чего то театры гореть стали....
Наш то теперь как бельмо у этого монстра со шпилем(((

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