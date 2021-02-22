Виктория Боня заявила о желании стать депутатом Госдумы

Модель, телеведущая и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня заявила о желании баллотироваться в депутаты Государственной думы от Забайкальского края. Ведущая родилась в Краснокаменске и, по ее словам, хорошо знает о местных проблемах.

"Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи", — сказала она в шоу "Лучше — правду" на YouTube.

Виктория Боня отметила, что в роли депутата она хотела бы уделить внимание развитию молодежи, "чтобы они понимали, кто они и чем хотят заниматься", а также "могли реализовывать свои ресурсы".