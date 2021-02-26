Алексей Навальный пропал из СИЗО

Оппозиционер Алексей Навальный пропал из московского СИЗО. Политика могли этапировать в колонию, но по закону информацию о направлении должны были передать родственникам, чего пока сделано не было.

"Адвокат Кобзев был сегодня в СИЗО-1 "Матросская тишина". Там ему сообщили, что Алексей убыл из учреждения. Где он сейчас и когда это произошло, мы не знаем. При этом по решению ЕСПЧ, которое обязательно к исполнению Россией, Алексей должен быть немедленно освобожден", – сообщает официальный Twitter Навального.

В эфире "Навальный Live" Кобзев отметил, что, скорее всего, его этапировали в колонию, однако в какую – неизвестно. В обычных ситуациях человек может ехать до колонии от недели до месяца, но адвокат уверен, что это не займет много времени.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии, где находился на лечении после попытки отравления. На следующий день после ареста в отделе полиции состоялся суд, в результате которого Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".

Общественность отреагировала на задержание Навального "прогулками", которые состоялись во многих городах России 23 и 31 января.

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом дней, проведенных под домашним арестом, оппозиционер будет находиться в колонии общего режима два года восемь месяцев.

Позднее суд признал законной замену условного срока и вычел дни, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, он проведет в колонии два года шесть месяцев и две недели.