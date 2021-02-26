Алексей Навальный пропал из СИЗО

Оппозиционер Алексей Навальный пропал из московского СИЗО. Политика могли этапировать в колонию, но по закону информацию о направлении должны были передать родственникам, чего пока сделано не было.
"Адвокат Кобзев был сегодня в СИЗО-1 "Матросская тишина". Там ему сообщили, что Алексей убыл из учреждения. Где он сейчас и когда это произошло, мы не знаем. При этом по решению ЕСПЧ, которое обязательно к исполнению Россией, Алексей должен быть немедленно освобожден", – сообщает официальный Twitter Навального.
В эфире "Навальный Live" Кобзев отметил, что, скорее всего, его этапировали в колонию, однако в какую – неизвестно. В обычных ситуациях человек может ехать до колонии от недели до месяца, но адвокат уверен, что это не займет много времени.
Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Германии, где находился на лечении после попытки отравления. На следующий день после ареста в отделе полиции состоялся суд, в результате которого Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина".
Общественность отреагировала на задержание Навального "прогулками", которые состоялись во многих городах России 23 и 31 января.
2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом дней, проведенных под домашним арестом, оппозиционер будет находиться в колонии общего режима два года восемь месяцев.
Позднее суд признал законной замену условного срока и вычел дни, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, он проведет в колонии два года шесть месяцев и две недели.
Комментарии
Головой в парашу его и на этап. Там его заставят Родину любить
Да на расстрел его повезли))))
Предвижу нашествие в тред озабоченных малолетних навальнят и престарелых Аборигеев.
Караул!!! Закричали либералы. Да не переживайте вы так. Из застенок еще никто никуда не пропадал. Это деньги куда-то пропадают. А люди в застенках нет. Там он под круглосуточной опекой. Поехал новую блат-хату обживать.
фу , чтоб вы все сами туда уехали
по решению ЕСПЧ, которое обязательно к исполнению Россией
Если решение ЕСПЧ не противоречит Конституции России
Так уж прямо и должны немедленно освободить))))))
Мы тебя сейчас будем судить. Я, к твоему сведению, главный судья королевства.
— А вот это неправильно. Я требую этого… прокурора.
— Пожалуйста. Я и прокурор.
— Вот так порядочки!… Дай мне хоть адвоката.
— Ты будешь смеяться, но адвокат — это тоже я. Понимаешь, королевство у нас маленькое, толковых людей не найдешь. Так и мучаюсь — всё сам да сам.
— Интересно, может, ты ещё и палач?
— Нет. Палач у нас есть настоящий и, между прочим, очень хороший. Я вас потом познакомлю.
«Старая, старая сказка» — советский художественный музыкальный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1968 году
11:33
Гость
Головой в парашу его и на этап. Там его заставят Родину любить
Вы так полюбили Родину?
26.02.2021 11:33
Гость
Головой в парашу его и на этап. Там его заставят Родину любить
петушок пропукинский прокукарекал
Не зря Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президента.
Боится, что и его в тюрьму упекут как врага народа, когда выпнут с поста президента!
Не очень нравится, что его посадили за воровство. Если бы как Бутину, за деятельность в интересах иностранного государства. было бы меньше вопросов. Даже Платошкина за вовлечение в беспорядки. А Навального за воровство. Зачем?
11:39
гость
Если решение ЕСПЧ не противоречит Конституции России
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Какой? Которую изменил Гарант Конституции(вы только прочувствуйте градус фарса и безумия)
26.02.2021 11:33
Гость
Вы из силовиков, чиновников или депутатов?
закопали, не?
На этот указ у победителей своя Терешкова найдётся
26.02.2021 11:45
- гость -
Какой?
России
Алексей спасибо тебе что ты есть.....НЕТ все это не зря....Нобелевская премия за мир точно будет твоя....А годами проведенными в неволе при этом режиме ты или твои потомки будут гордиться
26.02.2021 11:52
гость
Нобелевская премия за мир точно будет твоя....
И Билл Гейтц ему забашляет.
26.02.2021 11:45
гость
он один ворует в стране
больше никто
ни васильева ни табуреткин ни кириенко
26.02.2021 11:52
гость
бггг
ты его фотку на потолок над кроваткой уже приклеил? если нет, то ты недостаточно его любишь/ценишь/уважаешь/восхищаешься!!! сегодня же исправь эту ситуацию!!!
26.02.2021 11:43
- гость -
Петушары - это навальнэры.
26.02.2021 11:43
- гость -
Да неужто он вас испугается?)
6.02.2021 11:45
- гость -
Верховенство национального Закона над международным - это признак сильного и состоявшегося государства. так принято в США, так принято в Англии.
А годами проведенными в неволе при этом режиме ты или твои потомки будут гордиться
если за каждый год идут хорошие бабки, то потомки уже довольны
26.02.2021 11:52
гость
Потомки нассут на его могилу.
Решения ЕСПЧ, НЕ обязательно к исполнению Россией
Может Леха сбежал в Барнаул возглавить людей в борьбе против повышения цен на проезд.
Его ведь люди поддерживали
А про гордость и Нобелевскую премию, прикольно)))
...При этом по решению ЕСПЧ, которое обязательно к исполнению Россией...алексей должен быть освобождён )))
--------
Тюти страсбургские,ему за мошенничество и воровство зону топтать предстоит ))
26.02.2021 11:35
- гость -
Плохой из тебя провидец. Кроме ватной ветоши, ничего больше не наблюдается.
26.02.2021 12:12
АБОРИГЕН
Евгеша, ну ты же прибежало)
11:58
- гость -
Верховенство национального Закона над международным - это признак сильного и состоявшегося государства. так принято в США, так принято в Англии.
Ты сравнил Конституции бриташки и пиндоссии с очередной российской бумажкой? Не смеши. Сколько на этой территории, принимали конституций за последние 100 лет? 6? 8?
У бриташек до сих пор действует 4 статьи из Хартии вольностей(1215год)
С пиндосской Конституции(1783) были слизаны Конституции ЛА, Лягушандии, Покемонии.
26.02.2021 11:35
- гость -
Лучше быть навольнятом, чем лижущим попу путиноидом! Ваш то в бункере сидит! Высунется, как сурок, посвистит и снова в норку!
а че третьего не дано?
мне ни один из обоих не нать
Статус "узника совести" дали Навальному для шума вокруг его ареста, а на притеснение журналистов в Латвии обращать внимание не планируют.
Amnesty International рассказали это пранкерам Лексусу и Вовану. Хотя думали, что говорят с Леонидом Волковым.
26.02.2021 12:13
- гость -
26.02.2021 12:12
АБОРИГЕН
Евгеша, ну ты же прибежало)
Наш всенародно любимый, куда без него, тема лёшика болезненная для него. Всё мечтает когда он президентом будет, а наш абориген главным карателем страны и стрелять и вешать во имя демократии и демократов.
О! Кремлеботы вышли на работу. Что-то не вижу ваших ников в статье про Мишустина. Не платят про него, да?
12:27
- гость -
Amnesty International рассказали это пранкерам Лексусу и Вовану
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Эти кекусы на под-сосе у АП. Воистину страна-пранкер, страна-телефонный хулиган.
Почему Платошкину впарили вовлечение в беспорядки, а Навальному - мошенничество с лесом? Получается, что Платошкин политзаключенный, а Навальный просто уголовник. Это вызывает вопросы
26.02.2021 12:33
Гостьь
О! Кремлеботы вышли на работу. Что-то не вижу ваших ников в статье про Мишустина. Не платят про него, да?
В отличии от госдепа зажимают, нищенствуем, по свалкам питаемся. Вот думаем может в демократы податься. Байден не подведёт, даст копеечку на пропитание
Если по заголовку, то узник совести ушел в астрал.
Почему нельзя предъявить Навальному нормальное обвинение за деятельность в пользу иностранного государства, как Бутиной? Зачем это мошенничество с лесом, ну простили бы ему уже даже если было. Но это вызывает подозрение. А деятельность в пользу иностранного государства никаких подозрений не вызывает. Или вовлечение в беспорядки, а то докопались до Платошкина
12:34
гость
Получается, что Платошкин политзаключенный, а Навальный просто уголовник. Это вызывает вопросы
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Просто ты забываешь где живёшь. Исправляйся.
26.02.2021 12:39
- гость -
Просто ты забываешь где живёшь. Исправляйся
А ты этого и не знал. Учись
Наверное не ставили в США на Навального, когда ему приходилось изыскивать финансирование с помощью леса, но теперь то у него источники финансирования другие, за деятельность в интересах США. Поэтому и обвинение должно быть другим, пора забыть про этот лес. И вовлечение в беспорядки куда более очевидно, если даже смогли Платошкину это доказать. Хотя у Платошкина это вообще не очевидно
12:38
гость
Почему нельзя предъявить Навальному нормальное обвинение за деятельность в пользу иностранного государства, как Бутиной?
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А что он наделал в пользу другого государства? Нашёл гостиницы московского прокурора? Домик мамки Володина? Чаек? Дерирыбку с Приходькой?
Скорее он работал в пользу государства российского, а не иностранного. А хотя для некоторых персонажей его расследований - РФ уже наполовину иностранное.
Интересно сколько платят тролятине за поливание Навального грязью?
Интересно сколько платят хомячкам за облизывание Навального своими шершавыми языками?
26.02.2021 12:46
- гость -
А что он наделал в пользу другого государства?
Ну побольше чем Бутина, точно. Для Бутиной хватило. Его США поддерживает, за то, что он делает в пользу России? Да плевать они хотели на интересы России, они его поддерживают, потому что он в их интересах
Совершено очередное преступление - этапировали до вступления приговора в законную силу и не уведомили родственников, при этом гарант Конституции и различные уполномоченные преступно бездействуют...
26.02.2021 12:46
- гость -
А хотя для некоторых персонажей его расследований
Не смешите про "его" расследования.
"Ютуб" заблокировал видео российского блогера Алексея Навального, в котором он звонил якобы своему "отравителю".
"Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав".
26.02.2021 12:45
гость
Борьба с коррупцией в России входит в сферу интересов США?
Ну вообще да, не поспоришь. Любому человеку хотелось бы видеть своим соседом спокойного порядочного человека, а не агрессивного алкаша на понтах.
То что его куда то увезли никого не оповестив, это заявили родственники. Они могут заявить и что его вчера изнасиловали, это не значит, что это правда. Надо выслушивать обе стороны. И то не факт, что узнаем правду
26.02.2021 12:59
- гость -
Борьба с коррупцией в России входит в сферу интересов США?
Да плевать они хотели на коррупцию в России. Чем быстрее Россия сдохнет, от коррупции или от чего другого, тем им лучше. Им надо чтобы их человек у власти в России был, как ЕБН. При ЕБН Россия дохла не по дням, а по часам и США было плевать, что у них алкаш сосед, главное чтобы он подох быстрей. А если он их человек, то он хоть и алкаш, но им не опасен. Любому человеку хотелось бы видеть своим соседом спокойного порядочного человека, если этот спокойный порядочный человек спокойно не мешает тебе деньги делать. Иначе лучше алкаш, но чтобы тебе не мешал, как ЕБН
12:58
- гость -
Ютуб" заблокировал видео российского блогера Алексея Навального, в котором он звонил якобы своему "отравителю".
"Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав".
Всё работает. Откуда вы всё высасываете?
А повезли его на вакцинацию с 5G-чипами от коронавируса. И будет Навальный полностью управляем не только из-за рубежа финансово, но и сегодняшней российской властью через сотовую связь... ))
Хомячки, а если Навальный на зоне примет гейство, вы же тоже примете?
Если твой сосед торгует газом дешевле чем у тебя, даже если он спокойный порядочный человек, лучше его убрать
А повезли его на вакцинацию
Хоть бы новичок не ввели
13:00
гость
Они могут заявить и что его вчера изнасиловали, это не значит, что это правда. Надо выслушивать обе стороны. И то не факт, что узнаем правду
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Ну, не совсем правильно. Помню медицинский журнал Тхе Ланцет признал, что у Льохи нашли Новичка в крови, на что Навка ответил, что мы видели на х.. мы не читаем медицинских журналов.
Спустя месяцок Кремль хлопал в ладоши, от публикации результатов российской вакцины...в журнале Тхе Ланцет, читают таки. Ну и кто тут ...?
26.02.2021 13:13
- гость -
Это к тому, чьи видео выкладывали Навальный и Ко.
13:19
- гость -
Это к тому, чьи видео выкладывали Навальный и Ко.
----
Где почитать? Как гуглить?
Помню медицинский журнал Тхе Ланцет признал, что у Льохи нашли Новичка в крови, на что Навка ответил, что мы видели на х.. мы не читаем медицинских журналов.
Спустя месяцок Кремль хлопал в ладоши, от публикации результатов российской вакцины...в журнале Тхе Ланцет, читают таки
Любой журнал, как и любой человек, может сказать то, что ему выгодно. Когда публикацию в журнале оплатили американцы, наши это не читали. Зачем читать и так понятно, за что американцами проплачено. Когда проплатили наши, то конечно прочитали, надо знать на что деньги потрачены
13:24
гость
Когда публикацию в журнале оплатили американцы, наши это не читали. Зачем читать и так понятно, за что американцами проплачено. Когда проплатили наши, то конечно прочитали, надо знать на что деньги потрачены
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В чём же тогда разница, между нами и ними?