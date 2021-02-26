Сибирского подростка будут судить за убийство учительницы

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовное дело в отношении 16-летнего жителя поселка Смоленского Мошковского района, который убил учительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 9 июля 2020 года. Находясь в наркотическом опьянении, несовершеннолетний через приоткрытое окно пробрался в квартиру, где был застигнут хозяйкой.

"С целью преодоления сопротивления женщины, обвиняемый взял нож и нанес потерпевшей не менее 20 ударов, от которых последняя скончалась на месте. Совершив в ходе разбойного нападения убийство, обвиняемый похитил из квартиры имущество на общую сумму 10 700 рублей, после чего с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.

Уточняется, что следствие уже собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.