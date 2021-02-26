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Прокуратура оценит работу трудовой инспекции Алтая после гибели людей под Заринском

, ИА "Амител"
По словам заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, "нужно заставлять работать органы власти"
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Прокуратура проверит деятельность трудовой инспекции Алтайского края после гибели четырех сотрудников сельскохозяйственного кооператива имени Фрунзе в селе Смазнево. Об этом после итогового заседания коллегии региональной прокуратуры рассказал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Нами ставится задача дать оценку деятельности не только того директора, который командовал зернохранилищем, но и тех людей, которые получают зарплаты за обеспечение контрольных функций", – сказал Демешин.

Замгенпрокурора отметил, что перед сотрудниками ведомства поставлена задача усилить контроль за деятельностью надзорных органов. "Нужно заставлять работать органы власти. Мы с вами содержим огромное количество чиновников и вправе ожидать от них, от органов местного самоуправления, чтобы они осуществляли функции контроля", – подчеркнул Демешин.

Напомним, что утром 8 февраля четыре человека погибли из-за схода снега с крыши зернохранилища на станции Смазнево в Заринском районе. Всего под завалами оказались восемь человек.

У двоих выживших телесные повреждения средней тяжести, у одного – легкой, еще один не пострадал.

Позднее зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов сообщил, что родным погибшего с несовершеннолетними детьми выплатят 200 тысяч рублей, остальным – по 100 тысяч рублей единовременной помощи.

Позднее суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест председателя СПК им. Фрунзе. Мужчине предъявлено обвинение в ненадлежащем обеспечении правил охраны труда и соблюдения техники безопасности.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.02.2021 20:53
Крем

Зарплат у прокурора, у сотрудников трудинспекции подачка

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