Более 11 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 11 359 – до 4 246 079 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1737 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+939) и Московской области (+617). Алтайский край (+134) на 28 февраля занимает 22-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 811 797 человек, в том числе 12 391 – за последние сутки.

Скончались еще 379 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 86 122 летальных случая.

В общей сложности в стране провели более 111 млн лабораторных исследований на коронавирус. 397 тысяч тестов сделали за последние сутки.

Ранее в "Векторе" развеяли популярный миф об антителах от коронавируса. Оказалось, высокий уровень антител вовсе не гарантирует эффективную защиту от ковида.