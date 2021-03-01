Алтайского спасателя поблагодарили за спасение ребенка после ДТП

Жители Барнаула публично поблагодарили сотрудника девятой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю младшего сержанта Рамиля Ибрагимова за спасение ребенка, который попал под колеса автомобиля.

"Став очевидцем дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 09.02.2021 по улице Молодежной Барнаула, Вы не оставили ребенка, на которого осуществил наезд водитель транспортного средства, в опасности и своевременно доставили в больницу, действуя при этом мужественно и благородно", – говорится в благодарности, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул".

Благодарные барнаульцы пожелали Ибрагимову и в дальнейшем придерживаться такой же активной жизненной позиции. "Пусть все Ваши добрые дела вернутся к Вам успехом и удачей", – сказано в обращении.