2 марта в Алтайском крае потеплеет до +6°C

В Алтайском крае на смену прохладной ночи придет теплый день во вторник, 2 марта, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Ожидается температура от -3°C до -8°C (по югу – до +5°C), а вот предстоящей ночью будет немного холоднее – от -8°C до -13°C (в северных районах – до -21°C).

Ветер юго-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. В отдельных районах небольшой, по югу и востоку местами умеренный снег, метели, по югу мокрый снег.

Жителям региона следует передвигаться с осторожностью и выбирать нескользкую обувь – синоптики предупреждают о сильной гололедице.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от -3°C до -5°C, ночью – от -11°C до -13°C. Временами небольшой снег.