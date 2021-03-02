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Диетолог назвала самый полезный суп

, ИА "Амител"
Блюдо полезно для здоровья и укрепления иммунитета
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Самый полезный суп – чечевичный. Он богат растительными белками, клетчаткой и хорошо подходит для здоровья и укрепления иммунитета. Кроме того, в него можно добавить животные источники белка, в том числе копченое мясо, рассказала диетолог Ольга Деккер.

Вторым по полезности является овощной суп на мясном бульоне. При этом для его готовки можно использовать даже замороженные овощи, указала Деккер.

"Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов. Тогда у нас будет кусочек мяса как источник белков и жиров и дополнительно клетчатка из овощей", – цитирует специалиста сайт телеканала "Звезда".

Деккер добавила, что вместе с овощами в суп может идти и рыба. Это хороший вариант для тех, кто хочет стать стройным. При этом подойдет для варки даже консервированная рыба в собственном соку, заключила диетолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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