Жителя Алтайского края могут наказать за оскорбление судьи

Следственный комитет завершил разбирательство в отношении 28-летнего рубцовчанина. Мужчину обвиняют в оскорблении судьи в ходе заседания, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что мужчина подал апелляцию на вердикт суда, который ранее признал его виновным в оскорблении представителя власти. Вероятно, этого ему показалось мало, и во время заседания он оскорбил судью, которая рассматривала жалобу рубцовчанина.
Новое уголовное дело уже передали в суд.
Напомним, ранее в Алтайском крае осудили 54-летнего жителя Зонального района. Мужчина, будучи лишен прав, вновь сел за руль и попался сотрудникам ГИБДД. В ходе разбирательства сельчанин оскорбил автоинспектора.
Комментарии
подал апелляцию на вердикт суда, который ранее признал его виновным в оскорблении представителя власти
Завалил апеляцию
Дык, эта, а когда будут примеры противоположные - а то получается, что люди недостойны этой власти, да еще и оскорбляют её!!!
Ну просто ужасный преступник! Оскорбил власть, а потом ещё и судью. Посадить его на 10 лет, пусть его теперь налогоплательщики содержат вместе с оскорблённой властью и судьей.
Странная ситуация. Когда ловят например убийцу, то надевают на него наручники, чтобы он ещё кого-нибудь не убил. А когда ловят оскорбителя власти, то позволяют ему оскорблять и дальше Он вас там всех переоскорбляет
И что? Меня оскорбляет состояние всей судебной системы и судейского корпуса. На кого в суд подавать?
В ЕСПЧ, больше некуда, разве что в суд соседней галактики.
А можно озвучить, какими словами он оскорбил судью, а то может он правду сказал, а судье правда не понравилась!
Судья оказалась с нежной детской психикой, была не готова к реалиям жизни. Привыкли что им платят как правителям мира в этой глубокой дыре, и оторвана от жизни. Все ходит в туалет радугой. А тут какой то житель опорожнил на нее цистерну отходов жизнедеятельности. Да ей как минимум психолог нужен теперь.
Судья оказалась с нежной детской психикой, была не готова к реалиям жизни.
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Уголовники достаточно часто оскорбляют судей и угрожают. На это обычно внимание не обращают. Но тут похоже, что мужик правду сказал и это было очень больно и обидно.
А кто судью накажет за вынесенный приговор и статью ,а по факту ничего и не было,сплошная клевета
чтобы вынести судью с кресла надо быть председателем суда. а там рука руку моет.
Еще раз повторяю - читайте классику "А судьи кто?!". От себя - "И чьи?"
"с нежной детской психикой"
А вы наверное зрелый взрослый человек с огромным жизненным опытом, знаниями, волей и характером?
Лошары думаете к лицам с низкой социальной отвественностью в Швейцарии лучше относятся?
Не можете ответить на оскорбления пишите заявления не опускайтесь ниже плинтуса.