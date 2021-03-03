Жителя Алтайского края могут наказать за оскорбление судьи

Следственный комитет завершил разбирательство в отношении 28-летнего рубцовчанина. Мужчину обвиняют в оскорблении судьи в ходе заседания, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что мужчина подал апелляцию на вердикт суда, который ранее признал его виновным в оскорблении представителя власти. Вероятно, этого ему показалось мало, и во время заседания он оскорбил судью, которая рассматривала жалобу рубцовчанина.

Новое уголовное дело уже передали в суд.

Напомним, ранее в Алтайском крае осудили 54-летнего жителя Зонального района. Мужчина, будучи лишен прав, вновь сел за руль и попался сотрудникам ГИБДД. В ходе разбирательства сельчанин оскорбил автоинспектора.