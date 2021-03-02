Ролики с призывами к подросткам совершать суициды распространяют в TikTok

Власти Москвы разослали предупреждения по родительским чатам о предстоящей 3 марта "акции", которую ранее анонсировали в социальной сети TikTok. С 24 февраля в соцсети началось распространение видеороликов с призывами к подросткам совершать самоубийства.

По состоянию на 22 часа 25 февраля один из роликов с агитацией собрал более 432 тысяч просмотров. В результате Роскомнадзор выявил и заблокировал ряд видеозаписей.

"Недавно на одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период", – рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Власти отметили, что в московских школах регулярно проводят с учащимися и их родителями профилактическую работу, в том числе по предупреждению детского травматизма, а также выявлению и помощи в решении психологических сложностей.