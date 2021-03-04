Глава Минобрнауки предупредил родителей школьников о риске ОРВИ

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ходе онлайн-разговора с педагогами и родителями школьников выразил обеспокоенность ростом заболеваемости ОРВИ.

В связи с этим он призвал руководителей образовательных организаций обеспечить соблюдение всех рекомендованных противоэпидемических мер, а родителей школьников – не отправлять больных детей на учебу.

"При первых признаках любого заболевания – ОРВИ, насморк, температура поднялась, подкашливает ребенок – не нужно отправлять его в школу! Потому что возникает риск заболеть и другим ребятишкам, – подчеркнул Костенко. – Безусловно, родители заняты на работе, нужно зарабатывать средства, чтобы воспитывать своих детей. Но все-таки здоровье должно оставаться приоритетом".

Вместе с тем он уточнил, что специально разработанная четырехуровневая система, где режим работы учреждения зависит от числа заболевших, справляется со своей задачей. По словам министра, в "красную зону" сейчас не попадает ни одна школа.

Напомним, эпидемическую ситуацию разделили на четыре уровня:

– при зеленом уровне по болезни или в связи с самоизоляцией отсутствуют не более 20% педагогов и не более 20% учащихся;

– желтый уровень предполагает отсутствие 20-30% педагогов. Тогда школа имеет право уйти на удаленный формат по классам, параллелям, всей школой в зависимости от сложившейся ситуации. Также возможен гибридный (смешанный) формат, когда очное обучение чередуется с дистанционным;

– оранжевый уровень хорошо знаком по периодам сезонных простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ, когда болеют более 20% учеников и школы уходят на карантин;

– досрочные каникулы до 14 дней предусмотрены, если отсутствуют более 30% педагогов (красный уровень).