В Бердске мужчина напал на пенсионерку из-за того, что она помешала ему пройти

Жители Бердска в социальных сетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения. На видео попал момент нападения на пенсионерку.
Пьяный мужчина шел по тротуару, на котором стояла 83-летняя женщина. По словам очевидцев, незадолго до этого пенсионерка перенесла инсульт и с большим трудом могла передвигаться.
Нетрезвому мужчине не понравилось, что женщина преградила ему путь. Сначала он пнул ее, а затем повалил на землю.
Пострадавшая не получила серьезных физических травм, однако теперь пенсионерка предпочитает сидеть дома и боится выходить на улицу.
Видео: "Инцидент Барнаул"
Ранее сообщалось, что 13-летний житель Иркутска несколько раз ударил девушку ножом, чтобы завладеть смартфоном.
Комментарии
Это не с камер видеонаблюдения, ак то-то на тел снимал и кто снимал-самый настоящий трус !!! Если это женщина снимала, то могла бы хоть просто покричать из окна на пьяного выродка!! Всего боятся-что за народец!!!
Снято на телефон с монитора после просмотра записи с камеры, это для димы. А прохожие все мимо проходят, как будто не видят этого синего.
Да это же кремлебот местный которому всё митингующие ходить мешают.
Скрепный чувак
Так это наверно силовик. У него снова забрало запотело! У них уже есть опыт пинать женщин!
это росгвардеец
Она не мешала его проходу, здесь личный конфликт, это либо ее родственник либо сосед, который напал на бабушку из за личной неприязни целенаправлено. Мусора должны отреагировать, не все же им малолеток вылавливать за мемы по интернету.
Снято на телефон с монитора после просмотра записи с камеры
Тогда изображение должно быть снято с одной точки, а здесь камера поворачивается.
Это снимали с телефона трусливо, чтобы его не заметили.
Ничего ему не будет, даже если заявление тетка напишет. Легкие телесные повреждения - даже дело заводить не будут, сразу в суд направят истца. А там пожурят или максимум штраф выпишут.