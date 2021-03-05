В Бердске мужчина напал на пенсионерку из-за того, что она помешала ему пройти

Жители Бердска в социальных сетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения. На видео попал момент нападения на пенсионерку.

Пьяный мужчина шел по тротуару, на котором стояла 83-летняя женщина. По словам очевидцев, незадолго до этого пенсионерка перенесла инсульт и с большим трудом могла передвигаться.

Нетрезвому мужчине не понравилось, что женщина преградила ему путь. Сначала он пнул ее, а затем повалил на землю.

Пострадавшая не получила серьезных физических травм, однако теперь пенсионерка предпочитает сидеть дома и боится выходить на улицу.

Видео: "Инцидент Барнаул"

Ранее сообщалось, что 13-летний житель Иркутска несколько раз ударил девушку ножом, чтобы завладеть смартфоном.