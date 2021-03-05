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Новости

В Бердске мужчина напал на пенсионерку из-за того, что она помешала ему пройти

, ИА "Амител"
Незадолго до этого женщина перенесла инсульт

Жители Бердска в социальных сетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения. На видео попал момент нападения на пенсионерку.

Пьяный мужчина шел по тротуару, на котором стояла 83-летняя женщина. По словам очевидцев, незадолго до этого пенсионерка перенесла инсульт и с большим трудом могла передвигаться. 

Нетрезвому мужчине не понравилось, что женщина преградила ему путь. Сначала он пнул ее, а затем повалил на землю. 

Пострадавшая не получила серьезных физических травм, однако теперь пенсионерка предпочитает сидеть дома и боится выходить на улицу. 

Видео: "Инцидент Барнаул"

Ранее сообщалось, что 13-летний житель Иркутска несколько раз ударил девушку ножом, чтобы завладеть смартфоном.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.03.2021 09:21
дима

Это не с камер видеонаблюдения, ак то-то на тел снимал и кто снимал-самый настоящий трус !!! Если это женщина снимала, то могла бы хоть просто покричать из окна на пьяного выродка!! Всего боятся-что за народец!!!

5.03.2021 09:28
Я

Снято на телефон с монитора после просмотра записи с камеры, это для димы. А прохожие все мимо проходят, как будто не видят этого синего.

5.03.2021 09:29
- гость -

Да это же кремлебот местный которому всё митингующие ходить мешают.

5.03.2021 09:56
Гость

Скрепный чувак

5.03.2021 10:06
- гость -

Так это наверно силовик. У него снова забрало запотело! У них уже есть опыт пинать женщин!

5.03.2021 10:09
- гость -

это росгвардеец

5.03.2021 10:14
- гость -

Она не мешала его проходу, здесь личный конфликт, это либо ее родственник либо сосед, который напал на бабушку из за личной неприязни целенаправлено. Мусора должны отреагировать, не все же им малолеток вылавливать за мемы по интернету.

5.03.2021 10:17
- гость -

Снято на телефон с монитора после просмотра записи с камеры

Тогда изображение должно быть снято с одной точки, а здесь камера поворачивается.
Это снимали с телефона трусливо, чтобы его не заметили.

5.03.2021 10:33
- гость -

Ничего ему не будет, даже если заявление тетка напишет. Легкие телесные повреждения - даже дело заводить не будут, сразу в суд направят истца. А там пожурят или максимум штраф выпишут.

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