Трамвай без тормозов протаранил девять автомобилей в Иркутске

Трамвай, у которого отказали тормоза, протаранил девять автомобилей в Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

"Установлено, что вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинской трамвай повредил два легковых автомобиля, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с семью транспортными средствами", – говорится в сообщении.

По данным мэрии, за медицинской помощью после происшествия обратился один человек. Сотрудники ГИБДД разбираются с обстоятельствами случившегося.

Ранее автомобиль "Лада" протаранил автобус возле бывшего кинотеатра "Родина" в Барнауле. После столкновения автобус заехал на тротуар.