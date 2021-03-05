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Новости

Трамвай без тормозов протаранил девять автомобилей в Иркутске

, ИА "Амител"
Вагоновожатый не успел доехать до депо
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Трамвай, у которого отказали тормоза, протаранил девять автомобилей в Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

"Установлено, что вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинской трамвай повредил два легковых автомобиля, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с семью транспортными средствами", – говорится в сообщении.

По данным мэрии, за медицинской помощью после происшествия обратился один человек. Сотрудники ГИБДД разбираются с обстоятельствами случившегося. 

Ранее автомобиль "Лада" протаранил автобус возле бывшего кинотеатра "Родина" в Барнауле. После столкновения автобус заехал на тротуар.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.03.2021 13:24
- гость -

А разве водителям трамваев разрешено продолжать движение с отказавшими тормозами?

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