В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены ЕГЭ

В связи с цифровизацией Единый государственный экзамен могут отменить к 2030 году, однако вряд ли от него откажутся полностью. Об этом рассказал глава Роспотребнадзора Анзор Музаев.

"Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике", – сказал он.

По его мнению, в ближайшие 5-10 лет станет возможным объективно оценивать знания и таланты детей начиная с 4-го класса, пишет ТАСС.

Ранее Музаев говорил о том, что в будущем сдача ЕГЭ в дистанционном формате будет возможна.