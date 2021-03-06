Госавтоинспекция Барнаула объявила "охоту" на пьяных водителей

Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" будет проходить в Барнауле 7 и 8 марта, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции. Его проведут сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками краевой столицы.
Автоинспекторы используют метод сплошных проверок, то есть будут останавливать в определенном месте автомобили и оценивают состояние водителей на предмет алкогольного опьянения. Полицейские организуют дежурства рядом с самыми аварийно опасными местами Барнаула.
Напомним, за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.
Комментарии
Если охоту, то обязательно с ружьем. Капканами, силками. И обязательно изготавливать чучела.
Хорошо,что предупреждают, не поеду пьяным в эти дни....а 9 марта обязательно.
еще вкусняшек захотела?
6.03.2021 10:21
Квадрат--------------Твой столб замер в ожидании.
Хорошо что предупредили, значит буду куралесить у себя в деревне, в город не поеду бухим.
Волков боятся, в лесу не срать
Полгорода объехал - один наряд на кольце около кардиоцентра видел. Проверки должны быть массовыми и без предупреждения. Чтобы даже мысли не было ключи в руки брать.
А ещё токсикология будет "охотиться" усиленно.