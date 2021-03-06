Госавтоинспекция Барнаула объявила "охоту" на пьяных водителей

Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" будет проходить в Барнауле 7 и 8 марта, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции. Его проведут сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками краевой столицы.

Автоинспекторы используют метод сплошных проверок, то есть будут останавливать в определенном месте автомобили и оценивают состояние водителей на предмет алкогольного опьянения. Полицейские организуют дежурства рядом с самыми аварийно опасными местами Барнаула.

Напомним, за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.