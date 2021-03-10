Продовольственные ярмарки пройдут в пригороде Барнаула

13 марта в пригороде Барнаула пройдут продовольственные ярмарки. Об этом пишет пресс-служба мэрии.
Ярмарочные площадки будут размещены с 10 до 14 часов по следующим адресам:
Индустриальный район – ул. Балтийская, 116;
мкрн Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;
Ленинский район – п. Научный городок;
Октябрьский район – пр. Ленина, 152;
Центральный район – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
мкрн Затон – ул. Водников, 11.
Алтайские товаропроизводители представят широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, масло, сахар и т.д.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой жителей города просят соблюдать масочный режим при посещении объектов торговли.
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