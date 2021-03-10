ВТБ приступил к приему заявок по новой госпрограмме для бизнеса

ВТБ начал принимать заявки по новой госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности № 279 (ФОТ 3.0). Ставка в рамках программы – 3% годовых.

"ВТБ считает своим приоритетом оказание адресной помощи компаниям, пострадавшим от последствий пандемии, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. В 2020 году мы увеличили портфель заемщиков СМБ на 12%, до 1,4 трлн рублей. Мы видим, что с нового года экономическая активность в России восстанавливается, однако многие отрасли бизнеса еще нуждаются в дополнительной поддержке", – комментирует заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

К пострадавшим отраслям относятся, например, туризм и гостиничный бизнес, конгрессно-выставочная деятельность, сфера искусства и организации развлечений, кинотеатры, санаторно-курортные услуги, работа которых зависит от текущих санитарных ограничений. Денис Бортников отмечает, что новым льготным инструментом в только в ВТБ смогут воспользоваться не менее десяти тысяч предпринимателей.

Программа предусмотрена для предприятий, ранее получивших кредиты по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) на возобновление деятельности и состоящих в специальных реестрах НКО или ведущих деятельность в отраслях, требующих поддержки, согласно постановлению правительства РФ № 279. Средства можно будет направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы, платежи по процентам и основному долгу по действующим кредитным договорам.

Банк рассчитывает сумму кредита исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия с коэффициентом 12. Кредитные договоры заключают с 9 марта по 1 июля 2021 года сроком до одного года. В течение первых шести месяцев ВТБ предоставляет отсрочку по уплате процентов и основного долга. Заявки принимают по упрощенному пакету документов, возможно кредитование без залога.