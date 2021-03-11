"Динамо-Алтай" узнало имя соперника по полуфиналу Кубка Федерации

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" в полуфинале Кубка Федерации сыграют с "Красноярскими Рысями". В четвертьфинале турнира красноярцы выиграли серию у "Челнов" с результатом 4:1 и стали соперниками барнаульцев в борьбе за выход в финал.

Напомним, "Динамо-Алтай", как победитель регулярного первенства ВХЛ, начнет выступление в плей-офф сразу с полуфинала. Серия против "Рысей" пройдет до четырех побед одной из команд. Первые матчи состоятся 20 и 21 марта в Барнауле. Остальные поединки запланированы на 24, 25, 28, 31 марта и 3 апреля.

В другом полуфинале сразятся "Чебоксары" и саратовский "Кристалл".