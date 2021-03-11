Круглосуточная аптека появилась в Бийске после жалоб горожан в соцсетях

Круглосуточная аптека появилась в Бийске после обращения сотрудников Центра управления регионом (ЦУР) в Минздрав Алтайского края и мэрию. Причиной стало недовольство местных жителей в соцсетях – в городе с населением 200 тысяч человек не было возможности купить лекарства ночью.

Как сообщает Центр управления регионом в своем Telegram-канале, с 10 марта в круглосуточном режиме начала работать аптека на улице Вали Максимовой, 13/1.

Напомним, что ранее администрация Бийска объявила закупку на услуги психологов, которые возьмут на себя комплексную работу с людьми с зависимым и созависимым поведением. В частности, обязательное условие – провести не менее 30 встреч со студентами, на которых им нужно объяснять сущность волонтерской деятельности, а также вести профилактику наркомании и токсикомании.