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В Twitter ответили на замедление доступа к соцсети в России

, ИА "Амител"
В компании обеспокоены ростом попыток "тормозить общественный диалог в сети"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Социальная сеть Twitter на фоне замедления доступа Роскомнадзором заявила, что обеспокоена попытками блокировать общественный диалог. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

"Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети", – цитирует издание его слова.

Напомним, что Роскомнадзор с 10 марта принял меры по снижению скорости работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройствах. Причиной стало неисполнение сервисом российского законодательства. При этом в случае дальнейшего нарушения ведомство может полностью заблокировать соцсеть.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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