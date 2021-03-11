Сибирские контрабандисты вывезли в Китай лес на 1 млрд рублей

В Иркутской области правоохранители выявили контрабанду леса на сумму свыше 1 млрд рублей. Возбуждено два уголовных дела, пишут "Известия".
Установлено, что в преступное сообщество входили семеро жителей региона. По данным следствия, злоумышленники незаконно экспортировали лесоматериалы в Китай, используя для этого фирмы, оформленные на подставных лиц. С 2018 по 2020 год участники преступного сообщества совершили восемь особо тяжких преступлений. Они незаконно экспортировали в Китай более 92 тыс. куб. м леса. Двоих фигурантов уже заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что сотрудники отдела полиции МВД России по Тальменскому району задержали жителя села Озерки. Мужчину подозревают в незаконной рубке деревьев.
Комментарии
лес на 1 ярд как то можно было не заметить??? в карманах в Китай таскали?
Тут дядька один на днях учил всех как различать валежник, даже должность не рядовую занимает. Было увлекательно.
7 человек исполнителей + крыша из правоохранителей + крыша из таможни + лесовики. Сядет пара человек на ненадолго и всё. Галочку поставили.
11.03.2021 13:35
- гость -
Сейчас вроде в Иркутской области и со спутников следят за такими. наверное слишком жадными стали и не поделились с кем надо. А может сменился руководитель какого-нибудь отдела и рьяно взялся за работу.
Не тот валежник брали...
Скоро (с 01.01.2022) лафа закончится экспорт непереработанного леса будет исключительно через государственную единую компанию. Больше 30 лет к этому шли. Не все было неправильно для нас в СССР.
более 92 тыс. куб. м леса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И НИКТО НЕ ВИДЕЛ?
ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ НЕЗАМЕТНО?
А КАК "ЗАКОННО" ПЕРЕВЕЗЛИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ?
И НИКТО НЕ ВИДЕЛ?
ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ НЕЗАМЕТНО?
А КАК "ЗАКОННО" ПЕРЕВЕЗЛИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ?
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По диагонали читаешь? Написано же - злоумышленники незаконно экспортировали лесоматериалы в Китай, используя для этого фирмы, оформленные на подставных лиц.
Ага...и житель села Озерки...