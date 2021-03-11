Сибирские контрабандисты вывезли в Китай лес на 1 млрд рублей

В Иркутской области правоохранители выявили контрабанду леса на сумму свыше 1 млрд рублей. Возбуждено два уголовных дела, пишут "Известия".

Установлено, что в преступное сообщество входили семеро жителей региона. По данным следствия, злоумышленники незаконно экспортировали лесоматериалы в Китай, используя для этого фирмы, оформленные на подставных лиц. С 2018 по 2020 год участники преступного сообщества совершили восемь особо тяжких преступлений. Они незаконно экспортировали в Китай более 92 тыс. куб. м леса. Двоих фигурантов уже заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники отдела полиции МВД России по Тальменскому району задержали жителя села Озерки. Мужчину подозревают в незаконной рубке деревьев.