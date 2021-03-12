"Под носом вырубают гектары": экологи не могут добиться сохранения городских лесов

Создание так называемого пояса "городских лесов" по поручению президента – под угрозой срыва в Алтайском крае. Все потому, что Росреестр отказывает в регистрации зеленых зон как территорий с особым статусом – в Земельном кодексе нет понятия "городской лес". А во дворах многоэтажных микрорайонов зелени становится все меньше благодаря застройщикам, которым деревья невыгодны. Эти и другие проблемы озеленения обсудили эксперты ОНФ на круглом столе совместно с представителями городской и краевой администрации. Корреспондент amic.ru побывал на мероприятии и выяснил основные цели озеленителей на 2021 год.

Городские джунгли

Городское озеленение, со слов представителей ОНФ, волнует все больше жителей региона, в частности Барнаула. Люди возмущены захламлением зеленых зон, свалками и вырубкой деревьев в черте города. Особенно вопрос благоустройства зеленых зон касается новых районов, где большинство площадей занято постройками и небольшими дворами, а деревьев и кустарников там практически нет.

"В одном из мест застройки оказался свободен участок, который быстро зарос зеленью. Там сформировалась парковая зона, где местные жители гуляют и проводят досуг. Сейчас застройщик спохватится, что у него еще один клочок земли не занят, срубит эту зелень и построит еще одну высотку, потому что это выгоднее, чем парк или аллея, и так везде", – прокомментировал ситуацию эколог Алексей Грибков.

Помимо того, что городскую зелень методично уничтожают застройщики, сами жители тоже тормозят развитие городской экосистемы. Несмотря на обеспокоенность тем, что Барнаул постепенно превращается в "каменные джунгли", собственники в микрорайонах с многоэтажными домами, преимущественно в новостройках, ни разу не подавали заявки на озеленение в госпрограммы по общественным инициативам. Они предпочитают детские и спортивные площадки, парковки, асфальтирование дворов.

"Таким образом, государственное финансирование озеленения во дворах и придомовых территориях отпадает. Что у нас остается? Инвесторы. Опять же, никакие инвесторы не будут вкладываться в зеленые насаждения. Они же не окупаемые, там не будет каруселей или чего-то приносящего доход. Поэтому нужно привлекать региональный и федеральный бюджеты", – отметила эксперт ОНФ Любовь Бельдеева.

Лес в законе

Еще более сложная ситуация сложилась с созданием городских лесов Барнаула. ОНФ делал попытку исполнить поручение президента о создании "зеленого пояса" города, однако в 2020 году потерпел неудачу. Помешал актуальный Земельный кодекс РФ, в котором не прописан особый статус городских озелененных территорий. Соответственно, земли под "городской лес" не существует на законодательном уровне и узаконить ее не получается.

"Мы не можем присвоить особый статус 27 гектарам барнаульского леса. Сначала не хватало документов – мы их собрали. Потом Росреестр отказал нам в постановке территории на кадастровый учет. По сей день ведем переговоры на эту тему. Если результата наши запросы не принесут, будем судиться с Росреестром", – сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский.

Также от Министерства природных ресурсов и экологии региона было направлено письмо в федеральное правительство о внесении поправок в земельное законодательство в ближайший срок. Ответ от федералов пока не пришел.

Пять сотен деревьев за год

Несмотря на противоречия законов, в городе все же реализуются проекты по благоустройству среды. За последний год в Барнауле высадили в три раза больше деревьев, чем вырубили. Вырубка производится по веским причинам – сухостои, сломанные деревья. Посадка, отчиталась городская мэрия, производится планомерно и помогает приближаться к положительным показателям по озеленению.

"В этом году запланировано благоустройство Мизюлинской рощи и аллеи в поселке Южном. Там планируем высадить более 300 деревьев. Всего в городе за 2021 год хотим посадить более 500 деревьев", – уточнила начальник отдела по благоустройству и озеленению Барнаула Елена Королёва.

Помимо этого, администрация содействовала созданию городских лесов. В 2020 году было сформировано лесничество "Городские леса Барнаула". В этом году запустили аукцион для создания концепции по озеленению "Барнаул – зеленый город".

Эксперты ОНФ поставили задачу на год – добиться изменений Земельного кодекса, проконтролировать развитие зеленых зон Белокурихи, Заринска и Бийска (там складывается особо сложная ситуация с вырубкой городского леса). Так же экологи предложили ввести запрет на вырубку городских лесов посредством создания специальной "запретной" зоны в черте Барнаула.