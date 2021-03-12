Уроженка Алтайского края помогла Юлианне Карауловой заработать 70 тысяч рублей

Уроженка Рубцовска Елена Тараненко, ныне проживающая в Москве, приняла участие в шоу "Музыкальная интуиция", которое выходит на телеканале ТНТ. Девушка исполнила песню Веры Брежневой "Реальная жизнь".

Напомним, в шоу две команды, состоящие из звезд, пытаются угадать, умеет ли петь участник или нет. Тараненко оказалась настоящей вокалисткой и помогла команде певицы Юлианны Карауловой пополнить банк на 70 тысяч рублей.

После выступления Тараненко призналась, что спеть в эфире ТНТ было ее давней мечтой. Также девушка рассказала, что у нее за плечами четыре высших образования, аспирантура, 30 научных публикаций. По словам Тараненко, она объехала три десятка стран и поучаствовала в 18 конкурсах красоты разного уровня и масштаба.