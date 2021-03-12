Уроженка Алтайского края помогла Юлианне Карауловой заработать 70 тысяч рублей

Уроженка Рубцовска Елена Тараненко, ныне проживающая в Москве, приняла участие в шоу "Музыкальная интуиция", которое выходит на телеканале ТНТ. Девушка исполнила песню Веры Брежневой "Реальная жизнь".
Напомним, в шоу две команды, состоящие из звезд, пытаются угадать, умеет ли петь участник или нет. Тараненко оказалась настоящей вокалисткой и помогла команде певицы Юлианны Карауловой пополнить банк на 70 тысяч рублей.
После выступления Тараненко призналась, что спеть в эфире ТНТ было ее давней мечтой. Также девушка рассказала, что у нее за плечами четыре высших образования, аспирантура, 30 научных публикаций. По словам Тараненко, она объехала три десятка стран и поучаствовала в 18 конкурсах красоты разного уровня и масштаба.
Комментарии
4 высших ? какие?
где можно читать ее публикации?
на какую тему?
ржу нимагу)))
во первых она Елена
не ольга
во вторых
Елена – дочь бывших депутатов АКЗС от компартии Татьяны и Игоря Вольфсонов.
бгг
ну можно было и 12 дипломов купить
почему только 4?)))))
И еще. Она Ольга или Елена все-таки?
12:31
обезьяна
Елена – дочь бывших депутатов АКЗС от компартии Татьяны и Игоря Вольфсонов.
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Вот почему от неё мацой веет! Хороша евреечка! А она проходила службу в ЦАХАЛ? Говори всё, что знаешь, кожаная облезьяна!)