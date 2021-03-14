В Бийске таксисты устроили акцию протеста против низких тарифов

Бийские таксисты устроили забастовку вечером 13 марта. На парковке у гипермаркета "Лента" возмущённые водители включили "аварийки" и перестали выезжать на вызовы, сообщает паблик "Инцидент Бийск" в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что таксисты выступали против низких тарифов и оплаты труда. Судя по кадрам, в акции участвовали порядка 10-15 автомобилистов.
В комментариях горожане не сошлись во мнениях. Одни отнеслись с пониманием, другие же с презрением высказались о ситуации. К обсуждению также присоединилась и водитель такси.
"Нам нравится работа в такси, мы любим её. Но то, что иногда конкуренты повышают цены, а у нас база молчит, просто чуть бы повысили, и проблем бы не было…", – рассказала подписчица.
"Никогда не понимал работу в такси, её даже работой не назовешь… Так, колымчик", "Никто не заставляет, не хочешь работать – иди на завод!", "Вас там никто не держит. Нет заработка, идите ищите другую работу", – возразили возмущённые поведением митингующих пользователи.
Напомним, в начале февраля водители автобусов устроили забастовку из-за плохой уборки снега в Бийске. Они отказывались выезжать на маршруты в течение двух часов.
Комментарии
Как бомбилы были так бомбилами и остались. Уже лет 8 не пользуюсь такси так что пофиг....
На олеумный пусть идут
Дык, эта - их даже не повязали, это разве не митинг был?!
Таксиситы читаете? 1 л = 45 р, примерно 8-10 км, вчера заказал такси Попова-Исакова до Островского -а.Петрова, 1,5 км. ЦЕНА ВЫСВЕТИЛАСЬ 160 р!!!!З а что уважать то!!!
14.03.2021 12:38
гость
Верно рассчитали! Таксист ждет вас именно там где находитесь, амортизацию авто, зарплату водителя и сумму собственнику авто учитывать не нужно, а так все верно!
14.03.2021 12:38
гость
Вы наверное экономист по образованию. Или военный.
Пусть сначала все поставят прививку.
Такси пользуюсь от случая, поэтому цена проезда не так важна.