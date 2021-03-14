В Бийске таксисты устроили акцию протеста против низких тарифов

Бийские таксисты устроили забастовку вечером 13 марта. На парковке у гипермаркета "Лента" возмущённые водители включили "аварийки" и перестали выезжать на вызовы, сообщает паблик "Инцидент Бийск" в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что таксисты выступали против низких тарифов и оплаты труда. Судя по кадрам, в акции участвовали порядка 10-15 автомобилистов.

В комментариях горожане не сошлись во мнениях. Одни отнеслись с пониманием, другие же с презрением высказались о ситуации. К обсуждению также присоединилась и водитель такси.

"Нам нравится работа в такси, мы любим её. Но то, что иногда конкуренты повышают цены, а у нас база молчит, просто чуть бы повысили, и проблем бы не было…", – рассказала подписчица.

"Никогда не понимал работу в такси, её даже работой не назовешь… Так, колымчик", "Никто не заставляет, не хочешь работать – иди на завод!", "Вас там никто не держит. Нет заработка, идите ищите другую работу", – возразили возмущённые поведением митингующих пользователи.

Напомним, в начале февраля водители автобусов устроили забастовку из-за плохой уборки снега в Бийске. Они отказывались выезжать на маршруты в течение двух часов.