Барнаулец обчистил магазин, в котором раньше работал

В полицию обратился директор одного из продуктовых павильонов Барнаула. Мужчина рассказал, что неизвестные проникли в его магазин и украли 16 тыс. рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что воры пробрались внутрь при помощи ключа. Позднее правоохранители задержали 26-летнего и 18-летнего жителей Барнаула. Оказалось, что один из них раньше работал на предпринимателя, и у него остался ключ от помещения.

"Фигуранты дали признательные показания. Похищенное изъять не удалось, всю сумму они потратили на собственные нужды", – рассказали в региональном МВД.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пассажир такси похитил у водителя кошелёк с банковскими картами и деньгами в размере 1600 рублей.