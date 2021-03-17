МИД России обвинил Украину в провокации против дипломатов

МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило после провокации против сотрудников посольства в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Местные спи сообщали о том, что якобы у мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники дипмиссии "признают" Крым украинским.

В МИД РФ рассказали, что "потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине".

Ранее сообщалось, что Россия выдворит за границу двух чешских дипломатов. Решение стало ответом на аналогичный шаг Праги в отношении двух работников Россотрудничества.