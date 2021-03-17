Бизнесмена из Алтайского края осудят за дачу взятки инженеру дорожного хозяйства

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Барнаула. Его обвиняют в даче взятке главному инженеру славгородского филиала ГУП ДК АК "Северо-Западное ДСУ".

По версии следствия, с сентября по октябрь 2018 года учредитель компании неоднократно передавал деньги сотруднику дорожного хозяйства. Средства на общую сумму более 129 тысяч рублей переводились на банковские счета за предоставление спецтехники филиала без договоров и оприходования денег в кассу предприятия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.

Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю уточняет, что главного инженера по этому делу уже осудили. Славгородский суд приговорил его к штрафу в размере 550 тысяч рублей с лишением права занимать определённые должности сроком на год. Кроме того, в доход государства конфисковали имущество на сумму 129,5 тысячи рублей.