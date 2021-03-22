Не ждите жару: почему кондиционер лучше установить весной

О покупке и установке кондиционера стоит задуматься уже в начале весны. Март, апрель – пожалуй, наиболее выгодное время для монтажа охладительной техники.

Самый главный фактор – отсутствие такого ажиотажа на сплит-системы, как летом. Как правило, люди решают поставить кондиционер, когда на улице и в доме уже очень жарко. И оборудование хотят получить прямо сейчас – при том, что в разгар сезона установку придётся ждать две-три недели. Хотя весной кондиционер можно установить в течение нескольких дней, вместе с замером, подбором и доставкой нужного оборудования.

Также практически во всех кондиционерах есть функция обогрева. Во время окончания отопительного сезона, когда на улице ещё прохладно, сплит-системы выигрышнее обогревателей. У стандартной греющей техники расход тепла равняется его потреблению, тогда как кондиционеры потребляют электроэнергию в режиме обогрева в два-три раза меньше своей производительности. Счета вас приятно удивят.

Кроме того, к лету цены на сплит-системы и расходные материалы поднимутся. Производители кондиционеров знают, что летом будет большой спрос на спасительную от духоты климатическую технику, поэтому и монтажные организации тоже будут вынуждены увеличить стоимость.

Почему не установить осенью? Можно, но летом тогда придётся спасаться от жаркой погоды другими способами. Современные кондиционеры могут не только охлаждать помещение: они оснащены различными фильтрами, регулировкой уровня шума, модулем Wi-Fi-управления и даже Bluetooth-колонкой. Выбор огромный – так же, как и спрос. К концу сезона такого изобилия моделей в наличии в вашем городе может и не быть.

Компания "Глобалтек"

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