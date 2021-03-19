Назван средний "возраст" российских квартир на вторичном рынке

Средний возраст квартир в продаже на вторичном рынке равен 31 году. Такое значение определили аналитики базы недвижимости ЦИАН, однако в статистике учитывались только предложения в городах-миллионниках.

Как сообщает "Лента.ру", 45% предложений на рынке вторичной продажи квартир – типовое советское жильё, построенное в период с 1950 по 1991 год, включая как хрущёвки, так и типовые панельные и блочные дома выше пяти этажей. Ещё 20% представляют собой здания, построенные в 1992-2009 годах.

Почти треть квартир расположены в сравнительно новых домах, которые вводили в эксплуатацию в 2010-2020 годы, подсчитали эксперты. Ещё 4% приходится на строения, возведённые раньше 1950 года, однако при исключении их из статистики средний "возраст" оказывается лишь немного ниже – 28 лет.

"Несмотря на весьма значительный возраст средней квартиры – 31 год – на вторичном рынке, всё же треть объёма предложений доступна в новых домах", – отмечают в ЦИАН.

При этом потенциальные покупатели зачастую голосуют за старый жилой фонд, предпочитая уже сложившиеся районы ближе к центру города, отмечают аналитики.