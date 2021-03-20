Трамвай без водителя проехал по Красноармейскому проспекту в Барнауле

Барнаульцы 19 марта стали свидетелями шокирующего зрелища – трамвай на проспекте Красноармейском уехал без водителя, а сотрудники "Горэлектротранса" едва не получили тяжкие травмы, пытаясь остановить бесконтрольно двигающийся общественный транспорт.

Видеозапись, на которой запечатлели случившееся, опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сначала кондуктор пыталась его остановить, упала, – рассказал местный житель. – Потом мы увидели водителя трамвая висящим на носу, практически под трамваем, с каждой секундой уползающим под него, но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак "Ок" и мы поехали дальше".

На кадрах видно, что и кондуктор, падая, едва не оказалась под колёсами трамвая.

Ранее другой неприятный инцидент с трамваем произошёл в Бийске. Электротранспорт загорелся на ходу. Огонь был не только снаружи, но и в салоне. Очевидцы рассказали о том, что водитель вагона пострадал, когда тушил пожар.