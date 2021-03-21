Путин назвал ключевую веху последних десятилетий для России

Президент России Владимир Путин назвал восстановление страны как единого централизованного государства ключевой вехой последних двух десятилетий. По его мнению, благодаря "огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа" государству удалось преодолеть все трудности, с которыми страна столкнулась в конце 1990-х.

В интервью для программы ""Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Путин подчеркнул, что нынешние экономические показатели серьёзно отличаются от той ситуации, которая складывалась 20 лет назад.

"И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан", – отметил он.

Кроме того, российский лидер напомнил, что ярким событием в истории страны стало возвращение Крыма и Севастополя "в родную гавань". Путин назвал это результатом укрепления государства изнутри.