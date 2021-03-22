Библиотеку нового поколения открыли в алтайском селе

В посёлке им. Мамонтова Поспелихинского района открылась модельная библиотека. Это стало возможным благодаря победе в краевом конкурсе на переоснащение библиотек и получению финансовой поддержки в размере 2 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края.

Деньги использовали на полное изменение и переоборудование пространства, а также на пополнение книжного фонда актуальной литературой. В общей сложности библиотека пополнилась 1170 изданиями.

"Теперь жители посёлка обрели функциональную площадку, удобную для учёбы и отдыха в различных форматах, удачное зонирование позволяет сочетать несколько вариантов активностей, при этом сохраняя покой тех, кто хочет позаниматься в тишине. Пространство зонируется, в том числе при помощи эргономичной мебели, которая "умеет" менять конфигурацию под конкретные задачи библиотекарей и желания пользователей", – рассказали в Минкульте.

В ведомстве добавили, что открытие библиотеки стало праздником для всех жителей сила. Глава Поспелихинского района Игорь Башмаков выразил уверенность, что новую библиотеку "ждёт большое будущее" и отметил, насколько современно теперь выглядит обновлённое учреждение.