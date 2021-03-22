Рубцовчанин поучаствовал в "секретной операции" мошенников и лишился 1 млн рублей

В Рубцовске 46-летний мужчина стал жертвой новой мошеннической схемы, в результате которой он лишился 1,107 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанину позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и рассказал, что на имя мужчины неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы их обхитрить, звонивший предложил клиенту самому подать заявку на кредит через приложение и перевести деньги на безопасный счёт.

После этого рубцовчанину стали поступать звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов. Горожанина попросили помочь разоблачить аферистов в момент перевода денег. При этом его предупредили, что о "секретной операции" никому говорить нельзя, так как это разглашение государственной тайны.

"Мужчина согласился и стал действовать по инструкции. Потерпевший оформил на себя кредит через онлайн-приложение, снял деньги и пошёл к ближайшему банкомату, где осуществил более 70 операций по переводу денежных средств со своего счёта на указанные незнакомцем телефонные номера, таким образом было похищено 1,107 млн рублей", – говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере". Злоумышленников ищут.