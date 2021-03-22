Рубцовчанин поучаствовал в "секретной операции" мошенников и лишился 1 млн рублей

В Рубцовске 46-летний мужчина стал жертвой новой мошеннической схемы, в результате которой он лишился 1,107 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Горожанину позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и рассказал, что на имя мужчины неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы их обхитрить, звонивший предложил клиенту самому подать заявку на кредит через приложение и перевести деньги на безопасный счёт.
После этого рубцовчанину стали поступать звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов. Горожанина попросили помочь разоблачить аферистов в момент перевода денег. При этом его предупредили, что о "секретной операции" никому говорить нельзя, так как это разглашение государственной тайны.
"Мужчина согласился и стал действовать по инструкции. Потерпевший оформил на себя кредит через онлайн-приложение, снял деньги и пошёл к ближайшему банкомату, где осуществил более 70 операций по переводу денежных средств со своего счёта на указанные незнакомцем телефонные номера, таким образом было похищено 1,107 млн рублей", – говорится в сообщении.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере". Злоумышленников ищут.
Комментарии
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
все таки близость байконура сказывается, дурочки в той стороне особоклассные.
Серьёзно? 70 раз перевёл деньги и не понял, что делает? Сказочный....
46 лет и такой тупой! Мдааааа....
Потерпевший оформил на себя кредит 1,107 млн рублей через онлайн-приложение, снял деньги и....... ушел с деньгами выбросив телефон.
Он и голосует так же...