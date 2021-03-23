"Гаджеты – не проблема": как научить ребёнка с пользой проводить время за компьютером

Зависимость детей от гаджетов заставляет родителей хвататься за голову. Так ли это страшно и что с этим делать?

"К счастью, всё лучше, чем кажется. Бесполезное времяпрепровождение в гаджетах можно превратить в полезное. В городе появилась возможность обучать детей программированию, а это самое современное детское образование. Нужно помнить, что знания в программировании всегда будут конкурентным преимуществом ребёнка перед сотнями других претендентов на учёбу в престижном вузе или на должность в современной компании", – рассказывает основатель KIBERone в Барнауле Юрий Копылов.

Каждый ребёнок может научиться писать код, создавать сайты, чат-боты, мобильные приложения и др. Научить детей жить и ориентироваться в мире digital помогает международный проект для нового IT-поколения KIBERone.

Осознанный родитель знает, что ребёнку нужно цифровое образование. В школах его пока нет, но решение есть.

Занятия проходят в удобных и полностью оборудованных компьютерных классах. Родители отмечают, что дети с удовольствием и интересом идут заниматься в "КиберШколу".

KIBERone является учебным заведением, квалифицированным корпорацией "Майкрософт". В сентябре 2020 года школа признана лучшим проектом международного уровня в сфере цифрового образования по версии Генеральной Ассамблеи ООН и ЮНЕСКО.

Филиалы KIBERone есть более чем в 180 городах и в 20 странах по всему миру, и это самый крупный международный проект в сфере цифрового образования для детей.

Принципиальное отличие "КиберШколы" – длинный цикл обучения, а не короткие курсы, которые не вырабатывают системных навыков. Школе важно вести резидента к результату и видеть его прогресс за несколько лет. Поступая в "КиберШколу", ребёнок начнёт осваивать знания с нуля, и к возрасту 14-15 лет будет обладать основными базовыми навыками в сфере IT, получит сертификат международного образца.

Развивающие программы пишут специалисты IT-компаний трёх стран – России, США, Швеции.

В Барнауле бесплатные пробные занятия проходят каждые выходные. Забронировать место можно на сайте или по телефону: 8-913-210-4200. Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.

Международная школа цифрового творчества KIBERone

Адрес в Барнауле: ул. А. Петрова, 190 (ТЦ "Эридан")

Тел: +7 (3852) 60-42-00

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