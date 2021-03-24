В Барнауле дорожники работают в усиленном режиме из-за метели

В связи с большим количеством мокрого снега дорожная служба Барнаула продлила дневную и ночную смены до 12 часов. В уборке задействовали 83 единицы техники, 94 дворника и 33 грузчика, рассказали в пресс-службе мэрии в среду, 24 марта.

Помимо дорог, рабочие вручную очищают от наледи подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Также ведутся работы по очистке ливневой канализации.

В горадминистрации добавили, что за минувшую ночь с дорог Барнаула вывезли более 1,6 тыс. кубометров снега. На улицах работали 79 снегоуборочных машин.

"Снег вывозили с проспекта Красноармейского, участков улиц Попова, Гущина, Г. Исакова, Солнечная Поляна, Пролетарской, Интернациональной, Гоголя, Чкалова, П. Сухова", – говорится в сообщении.

Ранее Госавтоинспекция Алтайского края предупредила водителей о непогоде. Автомобилистам рекомендовали соблюдать ПДД и снизить скорость.