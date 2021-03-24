Учёные назвали самую сексуальную черту характера у человека

Учёные смогли обнаружить самую сексуальную черту характера у человека. Это оказалось бескорыстие, которое обошло чувство юмора и уверенность в себе.

Как пишет OAnews, научный сотрудник Университета США Пэт Барклай провёл исследование, чтобы выяснить, как люди относятся к бескорыстному человеку и к тому, кто ищет личную выгоду во всём. В опросе приняли участие 800 респондентов.

Выяснилось, что бескорыстные люди чаще имеют успешные отношения и кажутся более привлекательными для противоположного пола. А вот возраст и чувство юмора уходят на второй план.

Ранее ученые выяснили, что мужчины, обладающие первой группой крови, – самые лучшие любовники.