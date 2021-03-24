Житель Алтайского края предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого

66-летнего жителя Тюменцевского района обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"Вечером в конце декабря 2020 года в одном из сел Тюменцевского района между двумя знакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла словесная ссора, переросшая в обоюдную драку. Обвиняемый из-за малозначительного повода умышленно нанес местному жителю один удар ножом в область груди", — рассказали в СК.

При этом довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось, поскольку 36-летнему потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь. Обвиняемый уже признал свою вину. Уголовное дело ушло в суд.

Напомним, 20 марта в Алейске задержали местного жителя, который из-за незначительной ссоры попытался зарезать своего малолетнего сына. От гибели ребенка спасла сестра, мальчика с травмой доставили в больницу.