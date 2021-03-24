Заведующая складом продуктов барнаульского детсада получила срок за взятку

Бывшая заведующая складом продуктов барнаульского детсада признана виновной в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным следствия, в период с октября 2017-го по июнь 2019 года женщина получила взятку от представителя одной из фирм в размере около 178 тысяч рублей. Взамен женщина должна была выбрать именно эту компанию в качестве основного поставщика товаров для детсада. Деньги перечислялись частями на счет обвиняемой.

Свою вину экс-заведующая признала полностью. Суд дал ей 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права в течение 4 лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях.