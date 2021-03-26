Азиатско-Тихоокеанский банк открыл новый офис с центром ипотечного кредитования

Новый офис Азиатско-Тихоокеанского банка открыли в Барнауле на Социалистическом, 117. Это седьмое отделение в Алтайском филиале и четвёртое – в Барнауле.

Новый офис отвечает всем современным стандартам: клиенты могут получить полный комплекс банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц. В составе отделения также начал функционировать центр ипотечного кредитования, где можно оформить или рефинансировать кредит на выгодных условиях. Сотрудники офиса всегда готовы подробно рассказать о продуктах и сервисах Азиатско-Тихоокеанского банка.

"Несмотря на активное развитие дистанционных каналов обслуживания, нам важно, чтобы каждый клиент АТБ мог получить консультацию или услугу "вживую", если его приоритет – личное обращение в банк. АТБ хорошо знаком барнаульцам, жители города активно пользуются услугами банка, а это значит, что перед нами не стоял вопрос открывать или не открывать новый офис. Надеюсь, что, как и прежде, каждый клиент банка оценит оперативность работы и качество предоставляемых услуг", – прокомментировала директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Алтайскому краю и Республике Алтай Виктория Вергун.

Сотрудников нового офиса поздравили партнёры банка, постоянные клиенты, а также первые клиенты центра ипотечного кредитования.