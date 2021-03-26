Жители Барнаула заметили на улице оленёнка

Жители Барнаула в районе ВРЗ заметили на улице оленёнка. Видеозапись случившегося опубликовали в сообществе Barnaul22.
"Сегодня на ВРЗ была замечена вот такая необычная животинка для городских джунглей", – говорится в сообщении.
На записи видно, что оленёнок выбежал на проезжую часть и быстро скрылся за углом.
Ранее в Белокурихе волки вышли на улицы города. Власти отмечали, что от местных жителей поступали многочисленные сигналы о том, что волки подходят к жилым домам. С этой проблемой решили обратиться в Минприроды.
Для борьбы с опасными дикими животными собрали группу охотников. Власти приняли меры, чтобы не допустить нападения на людей.
Комментарии
"Погожим солнечным деньком
Забрел лосенок в город.
Здесь не был он ни с кем знаком,
Но оказалось скоро,
Что, как приятеля, его
Вся улица встречает,
А как помочь ему, никто,
Никто вокруг не знает.
Он шел, чудак, на красный свет,
Обнюхивал витрины,
Найти старался мамин след
И фыркал на машины.
А мы из школы шли домой,
Лосенка увидали…
Короткий сбор на мостовой –
Над ним мы шефство взяли.
Его кормили мы с руки,
Пошел он с нами сразу.
И с ним, как верные дружки,
Болтали мы о разном.
Мы так до леса за рекой
Лосенка проводили.
Хоть расставаться нелегко,
Но все довольны были"