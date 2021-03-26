Жители Барнаула заметили на улице оленёнка

Жители Барнаула в районе ВРЗ заметили на улице оленёнка. Видеозапись случившегося опубликовали в сообществе Barnaul22.

"Сегодня на ВРЗ была замечена вот такая необычная животинка для городских джунглей", – говорится в сообщении.

На записи видно, что оленёнок выбежал на проезжую часть и быстро скрылся за углом.

Ранее в Белокурихе волки вышли на улицы города. Власти отмечали, что от местных жителей поступали многочисленные сигналы о том, что волки подходят к жилым домам. С этой проблемой решили обратиться в Минприроды.

Для борьбы с опасными дикими животными собрали группу охотников. Власти приняли меры, чтобы не допустить нападения на людей.