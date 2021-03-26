Водитель грузовика с дровами разбился насмерть в горах Алтая

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай / 04.мвд.рф

Водитель грузового автомобиля с дровами погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Горном Алтае. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент случился утром 25 марта в Улаганском районе на 6-м километре трассы Акташ – Улаган – Балыктуюль.

"Предварительно установлено, что 34-летний житель села Чибит, управляя автомобилем Урал-5557, при движении со стороны с. Улаган в направлении с. Акташ не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги на обочину, с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в полиции.

В результате аварии водитель скончался до приезда скорой. 39-летнего пассажира грузовика с травмами доставили в районную больницу, однако от госпитализации он отказался. По факту ДТП проходит проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Новосибирском. Водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От иномарки осталась груда металлолома.