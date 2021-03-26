Пластиковым картам предрекли исчезновение через 10 лет

Глава Visa в России Михаил Бернер считает, что пластиковые карты исчезнут с российского платёжного рынка через 10 лет. По его словам, на их место придут виртуальные аналоги, так как уже сегодня почти треть новых клиентов банков получают именно их.

"Пластик точно останется где-то в воспоминаниях людей. Пластик уже сейчас играет гораздо меньшую роль, чем он играл раньше", – сказал Бернер в разговоре с "Комсомольской правдой".

Он считает, что когда ситуация с пандемией улучшится, некоторые вновь начнут пользоваться пластиком, так как ещё не во всех странах можно рассчитываться без карты.

Бернер подчеркнул, что из-за коронавируса за год количество бесконтактных платежей выросло более чем на 70%. "Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона", – уточнил специалист.

Ранее ЦБ объявил о поэтапном обновлении банкнот, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов страны. Модернизация затронет купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Помимо дизайна, улучшат и защитный комплекс.