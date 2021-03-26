Пятница, 26 Март, 19:51

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,76
€ 89,26
1°


4501859 +9167
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вакцинация от коронавирусаВеликий постКоронавирус на Алтае
Новости

Пластиковым картам предрекли исчезновение через 10 лет

, ИА "Амител"
На их место придут электронные аналоги, считает эксперт
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Глава Visa в России Михаил Бернер считает, что пластиковые карты исчезнут с российского платёжного рынка через 10 лет. По его словам, на их место придут виртуальные аналоги, так как уже сегодня почти треть новых клиентов банков получают именно их.

"Пластик точно останется где-то в воспоминаниях людей. Пластик уже сейчас играет гораздо меньшую роль, чем он играл раньше", – сказал Бернер в разговоре с "Комсомольской правдой".

Он считает, что когда ситуация с пандемией улучшится, некоторые вновь начнут пользоваться пластиком, так как ещё не во всех странах можно рассчитываться без карты.

Бернер подчеркнул, что из-за коронавируса за год количество бесконтактных платежей выросло более чем на 70%. "Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона", – уточнил специалист.

Ранее ЦБ объявил о поэтапном обновлении банкнот, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов страны. Модернизация затронет купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Помимо дизайна, улучшат и защитный комплекс.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
19:35
Песков рассказал о костюме, в котором Путин отдыхал в тувинской тайге 0
19:14
Глава брянской полиции: "Коррупция — важная составляющая нашей работы" 0
18:51
Рубцовские депутаты остались довольны отчетом мэра 0
18:29
Военные на три часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
18:10
Нет мобильному мошенничеству: МегаФон создал платформу киберразведки 0
17:55
Барнаульского спортсмена признали футболистом месяца в России 0
17:44
Пластиковым картам предрекли исчезновение через 10 лет 0
17:33
Стало известно, какой заграничный рейс появится в аэропорту Барнаула 2
17:20
Депутаты приняли отставку главы Третьяковского района 1
17:05
"Не боитесь умереть?" Доктор Мясников дал совет тем, кто опасается вакцинации 1
16:54
Пенсионеры под Барнаулом уже неделю живут без света, тепла и воды 5
16:42
Владимира Путина удивила фотография Николая Баскова в детском театре 1
16:30
С заботой о зёрнах: как в Алтайском крае работает бизнес по обжарке кофе 0
16:20
Верблюжий беби-бум произошёл в алтайском зоопарке 1
16:09
Названы наименее востребованные вакансии в Алтайском крае 2
15:57
Водитель грузовика с дровами разбился насмерть в горах Алтая 0
15:43
В России выявили свыше 9,1 тыс. случаев COVID-19 за сутки 0
15:32
Жителям Алтайского края пообещали на выходных до +12 и небольшие дожди 1
15:17
Дату отчёта губернатора по итогам работы за 2020 год назначили в Алтайском крае 6
15:06
АлтГПУ будет готовить гидов-переводчиков на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ 0
14:54
Дольщик скупил 34 квартиры в проблемном ЖК в Барнауле и требует охрану 0
14:44
Погиб экс-участник группы "Звуки Му" Александр Липницкий 1
14:30
Республику Алтай назвали в числе лучших регионов для бизнеса 1
14:15
Остановку и стоянку автомобилей ограничат на оживлённом участке в Барнауле 0
14:02
Флагман с завидными характеристиками: где в Барнауле купить новый смартфон Realme 3
13:55
Крайстат зафиксировал снижение зарплат в Алтайском крае 5
13:42
12 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:29
Два человека погибли в результате жёсткого ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск 2
13:17
В Барнауле назвали подрядчика, который достроит ЖК "Парковый" 6
13:04
Родительская суббота в Великий пост. Когда и как правильно поминать умерших 0
12:56
В Барнауле устранили обвал грунта на улице Попова 1
12:45
В мэрии Барнаула рассказали, когда исчезнет болото на въезде в ЖК "Адмирал" 13
12:32
Опального алтайского чиновника обязали оплатить поездки на служебном авто 17
12:18
Барнаульцев попросили не выкидывать в мусорные контейнеры горячую золу 2
12:05
В Комсомольске-на-Амуре простятся с выпускником барнаульского лётного училища 8
11:53
Градостроительный тупик. Архитекторы разгромили проект высотного ЖК за "Сити-Центром" 55
11:40
Азиатско-Тихоокеанский банк открыл новый офис с центром ипотечного кредитования 0
11:28
Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
11:16
Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Новосибирском 3
11:03
Самый воспитанный комик. В Барнауле пройдёт концерт резидента Stand Up Ивана Абрамова 5
10:55
ДК Моторостроителей продают в Барнауле за 154 млн рублей 13
10:44
Учёные раскрыли фактор преждевременной смерти у женщин 0
10:31
Более миллиона жителей Алтайского края планируют привить от ковида уже к сентябрю 16
10:19
Грунт провалился на улице Попова в Барнауле 7
10:06
Криминальная матрёшка. Барнаулец украл из магазина куртку, спрятав её под курткой 0
09:54
Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 20
09:41
"Алтай-АГАУ" продолжает побеждать в Брянске 0
09:28
Джо Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок 65
09:15
В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы, кроме двух 1
09:03
Брутальный и надёжный. В Автоцентре АНТ стартовали продажи нового Pajero Sport 16
08:53
Пять новых камер контроля перекрёстка появятся в Барнауле 18
08:44
Уральского дебошира задержали в аэропорту Барнаула 8
08:34
Миру пообещали волну наркомании среди пожилых людей 2
08:23
Квартирный вопрос. Бывший фээсбэшник уговорил дочерей обвинить деда в сексуальном насилии 23
08:09
Гигантский десерт и мегакоктейль. Проверь себя на знание рекордов Алтайского края 0
07:51
Наталья Бочкарёва покорила подписчиков фотографией в бассейне 15
07:32
Жители алтайского села жалуются на зловонные отходы от местного завода 4
07:19
17 детей покончили с собой в Алтайском крае в 2020 году 13
07:03
Из экзамена на водительские права уберут два обязательных упражнения 4
06:44
Первые случаи заражения ковидом после вакцинации "Спутником V" зафиксировали на Алтае 33
06:33
Жители Барнаула заметили на улице оленёнка 4
06:17
Приток трудовых мигрантов в Россию может снизиться 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.