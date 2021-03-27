Хабенский, театр Вахтангова и другие: как алтайский театр драмы отметит свое столетие

В театральном сезоне 2021 для жители Алтайского края будут работать такие звезды, как Константин Хабенский, Владимир Золотарь, актеры театра имени Вахтангова. И все это — в честь 100-летия Алтайского краевого театра драмы им. В.М.Шукшина. Масштабные планы раскрыл журналистам губернатор Алтайского края Виктор Томенко в преддверии Дня Театра, который отмечают 27 марта. "Я от всей души поздравляю всех, для кого театр — это профессия, а так же любителей театрального творчества. Это особый вид искусства, которому, наверное, нужно посвятить и с профессиональной, и с любительской точки зрения, всю свою жизнь и не пожалеть об этом", — обратился губернатор к тем, чья жизнь связана с театром.

Сплошные звезды

Губернатор накануне посетил первую из праздничных премьер: спектакль Владимира Золотаря по пьесе Фернана Кроммелинка "Жар и холод, или идея господина Дома". Томенко отметил, что эта постановка — "знаковое событие" для города.

На этом же спектакле побывал и известный актер и режиссер Константин Хабенский. А уже сегодня он приступает к работе над своей постановкой в театре Драмы "Интуиция". Этот спектакль зрители смогут увидеть уже в конце мая.

А в середине мая в Барнаул приедет труппа театра имени Евгения Вахтангова, который также празднует свой 100-летний юбилей в этом году. В июне актеры краевого театра драмы с ответным визитом выступят в Москве. Помимо этого, московский музей имени Алексея Бахрушина представит в Барнауле выставку об истории становления Алтайского краевого театра драмы.

Фестивали возвращаются

Виктор Томенко сообщил, что в этому году возобновится и проведение творческих фестивалей. Причем практически в том же формате, что и до пандемии. Так, на базе музыкального театра в мае пройдет фестиваль студенческого творчества "Шаг", благодаря которому культурные учреждения города ежегодно пополняются свежими лицами.

Большое количество мероприятий края связано и с 80-летием нашего земляка, народного артиста РСФСР Валерия Золотухина, нашего земляка.В молодежном театре уже готовят новые постановки и планируют тематические встречи со зрителями. А в сентябре пройдет молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина, который в прошлом году отменили из-за пандемии.Так что обещает быть очень насыщенным.

А как же пандемия?

Эпидемиологическая обстановка в регионе с каждым днем становится все спокойнее. Это позволяет ослабить ранее введенные ограничения, в том числе и для учреждений культуры, заверил журналистов Виктор Томенко.

"До полного окончания пандемии, конечно, еще очень далеко. Но мы разрешили учреждениям культуры, концертным площадкам заполнять залы до 75%. Естественно, пока с соблюдением масочного режима и дезинфекции. Это хорошая новость как для зрителей, которые соскучились по культурной жизни, так и для театров, Зрители наверняка уже соскучились по выходам в свет, поэтому это должно быть хорошей новостью для них. С другой стороны, и театральные учреждения, которые уже давно хотят работать в полную силу, общаться со своим зрителем и продавать билеты, поддерживая материальную составляющую своей деятельности", — отметил Виктор Томенко.